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拜登募款又脫稿！重提氣球事件 稱習「獨裁者」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登十九日才說美中關係「走在正確道路上」，正面評價國務卿布林肯訪問北京，廿日卻用「獨裁者」形容大陸國家主席習近平，還說習近平對二月的氣球事件「狀況外」，美、日、印、澳合組的四方安全對話（Ｑｕａｄ）讓習近平感到「為難」。拜登這番直白對美中關係將投下何種變數，有待觀察。

拜登發言場合是加州肯特菲爾的募款活動，現場有約一百卅名賓客，拜登表示：「我下令擊落那顆備有滿載兩車的間諜裝備的氣球時，習近平非常不滿，原因是他不知道它（氣球）在那裡」，並稱：「當他們無法掌握發生的狀況時，這對獨裁者們來說非常尷尬」。

對於「獨裁者」一說，北京外交部發言人毛寧廿一日鐵青著臉回應：「有關言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴。中方對此強烈不滿，堅決反對」。

至於拜登說習近平對氣球飛越美國本土並不知情因此感到難堪，毛寧再度語氣強硬地回說： 「無人飛艇事件的是非曲直很清楚，乃出於不可抗力因素…美方歪曲事實，濫用武力，充分反映美方霸凌霸權本性」。

紐約時報報導，數名美國官員於拜登當晚公開討論敏感資訊感到詫異，但一名知情官員匿名宣稱，拜登的說法正確反映華府私下的評估。

拜登也透露，習並不樂見美國再集結與日本、澳洲、印度共組的四方安全對話，「他（習）曾在電話中告訴我，叫我不要這麼做，因為這令他為難」，但拜登稱目的不在圍堵大陸，僅是欲「確保海空航線保持開放的國際秩序」，而美方不會退讓，正和盟國在南海與印度洋密切合作。

五月時，拜登已和Ｑｕａｄ參與國家領導人，在Ｇ７廣島峰會場邊會晤。印度總理莫迪此刻正在華府進行國是訪問。

紐時指出，拜登在募款活動上針對外交政策做出脫稿發言已非第一次。去年十月，拜登亦曾於另一場活動上警告捐款者，世界當前面臨的核毀滅風險，可比一九六二年時任總統甘迺迪、蘇聯領導人赫魯雪夫所面對的古巴飛彈危機，可能導致「世界末日」（Armageddon），此話當時也引發全球輿論譁然。

美國 布林肯 美中關係

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