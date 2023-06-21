美中強化雙邊高層互動 我外交部：台美聯繫密切

美國國務卿布林肯結束訪陸行程，負責亞太事務的美國國務助卿康達昨表示，布林肯的中國行成功做到了強化雙邊高層對話、說明美國立場和動機，以及拓展兩國合作的機會等三大目標，並且與中國方面廣泛地討論台海情勢，強調美國的立場並未改變。我外交部則指出，對於美中高層互動情形，台美之間保持著密切聯繫。

康達和美國國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭在昨日下午接受媒體線上訪問。康達提及布林肯與中方會面時，雙方廣泛地討論台海議題，布林肯並重申美國基於「台灣關係法」、中美三公報，及「六項保證」承諾的一中政策沒有改變，並希望維持台海的和平與穩定，堅持兩岸之間的問題應該和平解決。

雖然中美兩方非常重視台海議題，不過康達指出，布林肯此行被拜登總統賦予三大目標，包括強化雙邊高層對話管道、針對雙邊分歧表達美國的立場和動機，以及發現兩國之間可以共同合作的地方；康達認為，布林肯做到了這三個目標。

在議題方面，康達指出，中美雙方針對俄烏戰爭、北韓核武、南海議題，以及台海議題等進行直接且坦率的討論，美方並向中國重申，美國並非在經濟上要與中國「脱鉤」而是採取「去風險」的政策，強調兩國之間的經貿關係非常重要。

外交部表示，歡迎及肯定美方一再公開強調支持台海和平穩定的堅定立場，指歷任美國政府均恪守「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾，拜登政府更持續以具體行動展現對台海安全的重視與支持。