布林肯訪華失利？中美未能重啟軍事對話 專家：兩國關係仍脆弱

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（19日）結束任內首次訪華行程，並與中國國家主席習近平見面。但有專家認為，這次訪問並沒有在重大議題上取得突破。布林肯也承認，中美軍事的聯繫並沒有恢復，而是「仍在進行（修復）中」。

美國CBS電視台報導，布林肯在專訪中被問及中方是否開放中美軍事聯繫時，布林肯表示，雙方將「繼續努力」達成協議，重新開放這些溝通渠道，以避免意外衝突。

今年早些時候，由於美國擊落了一個飛過美國上空的中國間諜氣球後，中國關閉了兩國軍方間的通信。

布林肯說，他向中國官員非常明確地表示，兩國軍方之間的交流符合中國的利益。「我們都同意，我們至少要確保我們不會因為溝通不暢、誤解而無意中發生衝突」。

專家：訪華未成功

布林肯的中國之行是自2018年以來，美國國務卿的首次訪華，目的是緩和過去幾個月來升溫的中美緊張局勢，尤其是在「間諜氣球」事件之後。布林肯週一告訴美媒CBS，中美雙方「同意有必要穩定我們的關係」，但在一些問題上仍存在嚴重分歧。

雖然海外媒體大多肯定布林肯的訪華行，認為中美雙方恢復會談和接觸，總比沒有好，但也有專家對此有不同看法。法新社報導，美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，雙方未能在最有可能爆發危機的軍事領域重啟對話，美國負有責任。此外，「在布林肯訪問之後，兩國關係仍然極度脆弱」。

德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）也表示，隨著台灣臨近明年的選舉，北京越來越警惕，「雙方基本同意探討穩定雙邊關係的可能性。他們能否實現這一目標尚不確定」。

拜登肯定布林肯訪華

路透社報導，美國總統拜登稱讚布林肯此行，他週一在美國加州表示，他認為美中關係正走在「正確的道路上」，並暗示在布林肯的北京之行期間，順利取得了進展。

「我們走在正確的道路上」，拜登談到美中關係時說。當記者問他是否覺得已經取得進展時，他回答說，「已經取得了進展」。

拜登還讚揚了布林肯的訪華，並說「他做得非常棒」。

中方：取得六大成果

中國央視報導，中國外交部美大司司長楊濤週一表示，布林肯訪華最大成果，是同意中美雙方回到2022年在峇裡島達成的元首會晤共識。此外，從中方觀點來看，布林肯與習近平、王毅、秦剛的三次會談，達成了6大成果。

楊濤指出，第一，當前中美關係處在建交以來最低谷，這種狀況不符合中美兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待，第二，美方有必要深刻反思，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎。

第三，中方提出了穩定中美關係的方向和路徑，第四是闡釋了中國發展的邏輯和趨勢，五是重申了中方在核心利益和重大關切上的底線紅線。最後，雙方達成了一些積極共識和成果，同意落實兩國元首峇裡島會晤時確定的共識。

法新社報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，布林肯此訪符合預期，雙方都強調了積極性。

他說，習近平將於11月訪問美國，屆時拜登將歡迎各國領導人前往舊金山參加亞太經合組織（APEC）論壇，氣氛似乎已經步入正軌。

時殷弘說，關於中美應加強溝通和縮小合作的說法，「當然是積極的，但很難具體實施」。

台灣外交部：掌握中美互動

台灣外交部週二（20日）針對布林肯的訪問發表聲明指出，台灣一向密切關注美中高層互動，而目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，對於美中高層互動的情形，台美一向保持密切聯繫。

而對於美方支持台海和平穩定的堅定立場，台灣外交部表示歡迎與肯定，並強調台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心。

聲明說，台灣政府將持續深化與美國及安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

（綜合報導）

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