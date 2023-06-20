習近平會布林肯 盼美中穩下來

大陸國家主席習近平昨天在北京會見美國務卿布林肯，習近平強調，世界需要總體穩定的中美關係，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。據陸方發布，布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，包括不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」及無意與中國發生衝突等。

布林肯在稍晚記者會也指稱，他對習近平提及，美國關切中國在台灣海峽的「挑釁行為」，他也重申不支持台獨。

雙方談話持續半個多小時

布林肯此行訪陸，是美國自二○一八年以來，美國務卿再度出訪北京，備受國際社會關注。習近平昨天下午在北京人民大會堂會見布林肯，雙方直到會見前約一小時才發布消息，談話持續半個多小時。

習近平指出，世界需要總體穩定的中美關係。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。他並稱，「中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國」；同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。

習近平說，希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持他和拜登峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

美致力重回峇里島會晤議程

據陸方發布，布林肯轉達拜登對習近平的問候，表示拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。根據美方說法，美中亦樂見為解決雙邊關係中特定議題而不斷努力，包括透過一些兩國的「聯合工作小組」。

中方指稱，布林肯並稱，美方遵守拜登作出的承諾，不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」，及無意同中國發生衝突，期待和中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

美國國務院聲明針對台灣的部分僅一段，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，重申美國基於「台灣關係法」、美中三項聯合公報及美國對台「六項保證」的「一個中國政策」至今沒變。

「習布會」後，美國國務院發言人米勒當晚隨即發布聲明，提及在美中關係和一連串全球及區域安全議題中的關鍵優先事項上，布林肯與中方領導高層間的討論「坦誠、具實質性及建設性」。

國務院聲明中說，布林肯說，針對中國在古巴對美國進行情報蒐集（即外媒報導的電子監聽站）的活動，他此行當面表達美方的關切。布林肯也希望美中人民加強往來，例如學生、學者及企業，並承諾設法增加兩國直航航班。但他不忘表達美方對中國在新疆、西藏及香港違反人權的行為，還有中國「不公平和非市場的經濟慣行」、近來對美商實施的制裁措施，而且美國會永遠捍衛其價值。