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觀察站／緩管制 避走火 美中新共識？

聯合報／ 記者羅印冲

暌違近五年，北京再度迎來美國務卿到訪，昨天眾所矚目的「習布會」，雙方是在會見前一小時才發布消息，在此之前，美方為布林肯安排了其他行程，北京則是諱莫如深，顯示美中關係的高度敏感和微妙。

從北京的通稿看來，台灣問題還是中方關切的重中之重。布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，其中就包括不支持「台灣獨立」。而昨天稍早，中共外事辦主任王毅在會見布林肯時，話說得更重，直言在台灣問題上，「中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對「台獨」。

布林肯在離開大陸前的記者會上重申，美國的「一中政策」迄未改變，美方不支持「台獨」。

就此而論，「四不一無意」可能是北京這次向美方「要」到的、檯面上最主要的承諾。

然而，「四不一無意」並非新的承諾，去年三月美國總統拜登在與習近平通話時就提過，布林肯若只重申當年的承諾，恐怕不足以為美中關係重建護欄。

從習近平在會見布林肯時的開場白說：「雙方在一些具體問題上取得進展，達成共識，『這很好』。」這番表態看，美中很可能還達成了「通稿」和「記者會」以外的新共識。

這些新共識或許才是推動美中關係逐漸緩和的關鍵，而非只是過去立場的重申。

它們可能包括四大領域，首先是從川普時期延伸到拜登上台迄今的加徵關稅，拜登至今尚未撤銷，形成了美中貿易一大障礙。其次是拜登執政後不斷對北京施加的高科技產業制裁，包括晶片半導體的出口管制等，甚至聯合日韓和台灣，令北京發展高科技處處卡關。

第三是美方對中方周圍實施的自由航行和軍事抵近偵查行動，相關行動致使共軍在近期二度對美軍進行衝突邊緣的攔截反制，雙方擦槍走火危機陡升。

最後是美台互動，北京近年批判重點在於美台關係「切香腸式」不斷推進，指控華府虛化、掏空一中原則，可以想見，北京必然會當面向布林肯「發難」，敦促美方「節制」與台灣關係。

但這不代表美方就要照單全收，較可能的情況是，雙方在某些領域各有退讓，也一定程度滿足了對方的需求。

從另一面看，北京也需要考慮布林肯面對美國內部強大反中聲浪的壓力，若能見好就收，對雙方都有利。

美國 布林肯 美中關係

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