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王毅：扭轉中美關係螺旋式下滑

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
美國國務卿布林肯（左）19日於北京會見中國大陸的外交最高官員王毅。法新社
美國國務卿布林肯（左）19日於北京會見中國大陸的外交最高官員王毅。法新社

中共中央外事辦主任王毅昨天在北京會見美國務卿布林肯。王毅表示，正值中美關係處在關鍵節點，要扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道。就台灣問題，王毅強調，「維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對「台獨」。

據大陸外交部發布，布林肯表示，美方致力於重回兩國元首峇厘島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。

布林肯十八日先與大陸外長秦剛舉行會談，昨天上午與王毅會面，下午則會見大陸國家主席習近平。

王毅在會見時指出，正值中美關係處在關鍵節點，需就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

提到美國對中政策，王毅稱，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。美方有必要深刻反思，和中方一道共同管控分歧、避免戰略意外。當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。

在具體事項上，王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

就台灣問題，王毅稱，美方須堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

美國 布林肯 美中關係

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