布林肯十九日會見中國大陸國家主席習近平後，當晚舉行記者會，他形容這兩天在北京和習近平等中方領導高層的會談「扎實」，談及美中關係和全球事務等廣泛議題。布林肯關切中國大陸在台海做出的挑釁舉動，但重申美國的「一中政策」迄未改變，美方也不支持「台獨」，反對任一方片面改變兩岸現狀。他提到，若爆發有關台灣的危機，由於每天有百分之五十的商業貨櫃交通經過台海，以及七成的半導體出口品為台灣製造，因此很可能產生恐影響全世界的經濟危機。

布林肯表示，美中關係的「意義重大」，但在他訪中前，顯然處於「不穩定」的時刻，雙方均認識到有必要、也有義務加以穩定與負責任地管控，美國對中國帶來的挑戰「洞若觀火」。

他說，為化解誤解和誤判，暢通更好的溝通管道很重要。今後幾周內，可期待美中其他高官互訪。他形容，這兩天是雙邊關係向前邁進的正面一步。但他坦言，進展是件難事，不是單靠一次出訪。美中競爭不應演變為衝突。

布林肯也談到，美方仍「極為關切」中國在新疆、西藏及香港違反人權的行為。

布林肯強調，他與習近平在諸多共同的跨國利益上看法一致。他並持續尋求消除中方以下「誤解」，亦即美國正尋求在經濟上圍堵中國。

他舉美中愈來愈增加的貿易，極符合兩國利益為例，「事實輕易地證明這種觀點為假」。中國廣泛的經濟成功也嘉惠美國，但是，為維護美國的國家安全，必須保護某些特定科技。

在談到美中軍事溝通管道是否有機會重啟時，布林肯指出，他在這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上遭遇事件，更強調重啟軍事溝通管道絕對有必要，但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項

針對已鏖戰一年多的俄烏戰爭，布林肯說，中國承諾不提供俄羅斯「致命性援助」用於俄烏戰場，中方近幾周來「再三」聲明，不僅對美國，亦對其他國家。這是重要的承諾與政策，美方尚未發現中方有任何違反該承諾的作為。

在朝鮮半島議題上，布林肯則請中方約束北韓試射的危險行為。