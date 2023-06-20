習近平：世界需要穩定的中美關係

經濟日報／ 記者廖士鋒陳政錄／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京會見美國務卿布林肯。（美聯社）
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京會見美國務卿布林肯。（美聯社）

大陸國家主席習近平昨（19）日在北京會見美國務卿布林肯，習近平強調，世界需要總體穩定的中美關係，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

據陸方發布，布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，包括不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」及無意與中國發生衝突等。

布林肯此行訪陸，是美國自2018年以來，美國務卿再度出訪北京，時值美中關係緊繃、近期美中兩軍接連在南海、台海險爆衝突之際，備受國際社會關注。

習近平昨天下午在北京人民大會堂會見布林肯，雙方直到會見前約一小時才發布消息。

根據大陸央視的畫面，現場會議桌安排成「ㄇ」字型，習近平端坐在橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員則分坐左右兩直排，與以往習和外賓左右對坐的方式迥異。

就美中關係，習近平指出，世界需要總體穩定的中美關係。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。他並稱，「中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國」；同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。

習近平說，希望美方採取理性務實的態度，同中方相向而行，共同努力，堅持他和拜登峇里島會晤所達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

據陸方發布，布林肯轉達拜登對習近平的問候，表示拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。

布林肯並稱，美方遵守拜登作出的承諾，不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」，及無意同中國發生衝突，期待和中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

美國 布林肯 美中關係

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