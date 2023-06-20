布林肯：美不尋求經濟壓制陸

美國國務卿布林肯19日會見習近平後，當晚召開記者會，他形容這兩天在北京和中方領導高層的會談「扎實」，他提到，若爆發有關台灣的危機，由於每天有50%的商業貨櫃交通經過台海，以及七成的半導體出口品為台灣製造，因此很可能產生影響全世界的經濟危機。

布林肯在記者會上亦表示，他在此行希望向中方釐清，美國並不尋求「在經濟上壓制」大陸，表示貿易增加、中國大陸的經濟成功對美國也有利，但是「某些特定科技」必須受到把關，以保護美國國家安全。

此外，布林肯也關切大陸在台海做出的挑釁舉動，但重申美國的「一中政策」未改變，美方也不支持「台獨」，不願兩岸現狀改變。

圖／經濟日報提供

布林肯表示，在他訪中前，美中關係顯然處於一個「不穩定」的時刻，雙方均認識到有必要予以穩定，美國對中國帶來的挑戰「洞若觀火」。他說，為化解誤解和誤判，暢通更好的溝通管道很重要。今後幾周內，可以期待美中其他高官互訪。他形容，這兩天是雙邊關係向前邁進的正面一步。但他坦言，進展是件難事，不是單靠一次出訪。美中競爭不應該演變為衝突。

布林肯也談到，美方仍「極為關切」中國在新疆、西藏及香港違反人權的行為。

布林肯強調，他持續尋求消除中方以下「誤解」，亦即美國正尋求在經濟上圍堵中國。他舉美中愈來愈增加的貿易，極符合兩國利益為例，「事實輕易地證明這種觀點為假」。中國廣泛的經濟成功也嘉惠美國，但為維護美國的國家安全，必須保護某些特定科技。

針對已鏖戰一年多的俄烏戰爭，布林肯說，中國承諾不提供俄羅斯「致命性援助」用於俄烏戰場，中方近幾周來「再三」聲明，不僅對美國，亦對其他國家。這是重要的承諾與政策，美方尚未發現中方有任何違反該承諾的作為。

惟他也表明，美國仍關切中國的民間公司可能在這方面暗助莫斯科，在部分已知的事例中，這些公司提供的協助，顯然和提升俄軍在俄烏戰場上的戰力有關。