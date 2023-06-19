王毅會見布林肯：台灣問題沒有妥協餘地

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（6月19日）與中共中央外事辦主任王毅在北京舉行了雙邊會晤。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並強調在台灣問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。

根據路透社和中國央視等媒體拍攝的影片，布林肯在工作人員的指引下，步入北京釣魚台國賓館，並與王毅握手合照。兩人簡單寒暄幾句後，進入會議室。但布林肯和王毅在相互打招呼，並到會議室內坐下來討論的整個過程中，都沒有對在場的媒體發表任何評論。

中國外交部在會後發表聲明表示，王毅著重剖析了台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的「一個中國原則」，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。

王毅還說，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。

聲明也說，布林肯向中國表達了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇裡島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。雙方還就共同關心的國際和地區問題，交換了意見。

至截稿為止，美國國務院尚未對於布林肯與王毅的會面發表聲明。

布林肯會不會見到習近平？

根據美國國務院公佈的行程，布林肯週一上午與王毅會面後，下午安排了與美國商界和駐中外交人員的交流活動，並且在北京時間（台北時間）傍晚結束行程前舉行記者會，宣布訪問成果，隨後他將飛往英國倫敦。

布林肯既定的行程規劃中，並沒有與習近平見面的安排，但多家外媒指出，布林肯本次訪問仍有機會見到習近平。

美國《紐約時報》報導，2018年川普時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪華時，曾與習近平會面。但雙方官員在過去一週裡仍在規劃布林肯日程安排的最後細節，習近平與布林肯是否會見面，可能要到最後一刻才能確定，且很大程度上取決於週日和週一上午的會談情況。

不過，布林肯過去曾在多個場合見到習近平，也有過不少次交談。2011年他陪同時任美國副總統的拜登訪問北京和成都時，就結識了時任中國國家副主席的習近平，布林肯當時擔任美國國家安全顧問。

中方態度成焦點

台灣中央社報導，布林肯抵達北京首都國際機場時，迎接他的是中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，現場沒有準備紅地毯，也沒有安排歡迎隊伍。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特上表示，中國派出較為低階的官員在機場迎接布林肯，「可能是北京打算羞辱他的開始，希望不是。」

但居住在中國的法國企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）在回應羅金的推文時表示，這只是中國標準的外交禮節，並無矮化之意；華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者特裡奧羅（Paul Triolo）則稱，「現階段並沒有羞辱的跡象」。

根據貝特朗貼出的照片，美國前總統奧巴馬任內的國務卿希拉裡（Hillary Clinton)及克裡（John Kerry）在2012、2013年分別訪問中國時，也是由時任中國外交部北美司司長的謝鋒接機，與本次的楊濤同級別。但從照片中也可以看到，希拉裡在2012年訪問中國時，中國官方當時準備了紅地毯來迎接。

而對於布林肯週日（18日）與秦剛的會談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特分析美中公布的對話紀要指出，美中會談比她預期的積極，中方表明致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，「這很重要」。美方提到布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」的會談，雖然沒有提及「合作」（cooperative）一詞，但仍正面。

葛來儀指出，外界先前對這次訪問的期望很低，但截至目前為止，似乎進行得相當順利，雙方都尋求穩定雙邊關係；布林肯見到王毅，還可能與習近平會面。她說，如果布林肯真的能見到習近平，這將是最重要的會晤。

中國官媒：希望相互尊重

中國官媒《環球時報》週一發表社論指出，中美雙方第一天會談後傳出的信息，給國際社會帶來了一定的積極預期。但中美關係遭遇的困難，絕大部分都是華盛頓單方面錯亂政策和行為的結果，如何改善雙邊關係，自然需要美方多作為。

社論說，美方展現出對布林肯訪華的積極姿態，在相當程度上也可以說是「不得已而為之」。在外部，包括其盟友在內的國際社會都希望中美關係止跌企穩，避免動搖世界和平與穩定的根基，這對美方形成壓力，也迫使拜登政府悄悄調整論調。

社論還說，希望布林肯的訪問能為中美接下來的更多溝通開一個好頭，也希望他能將在中國得到的信息準確帶回到美國社會，這些信息簡而言之就是相互尊重、和平共處、合作共贏，「它只有短短十二個字，卻值得華盛頓仔細掂量」。

（綜合報導）

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