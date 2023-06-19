秦剛晤布林肯7.5小時 指中美關係處最低谷

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）週日（6月18日）在訪問北京期間，與中國外交部長秦剛舉行了長達7個半小時的雙邊會談和晚宴。雖然中美雙方都同意繼續保持高層聯繫，但中美雙方似乎在一系列問題上，都未取得實質進展。

路透社報導，作為5年來首位訪問中國的美國國務卿，布林肯週日與中國外交部長秦剛進行了超過7.5個小時的「坦誠」 和「建設性」 會談，儘管關於包括台灣、貿易、人權和芬太尼在內的爭端，他們似乎沒有取得具體進展。

一位美國官員稱他們存在「深刻」 分歧，但雙方都表達了盼能穩定關係的立場，並同意將邀請秦剛訪問華盛頓以便繼續對話，但沒有宣布日期。

布林肯將於週一會見中共中央外事辦主任王毅，但所有的目光都集中在：週一他是否也會與中國國家主席習近平會面。熟悉此事的消息人士稱，布林肯與習近平會面是意料之中的事，但尚未得到美國國務院的證實。

今年在美國上空的中國偵察氣球被擊落後，布林肯推遲了原定在2月份訪問中國的計劃，直到這次才得以成行。

雙方的會後聲明

根據中國外交部週日發表的聲明，秦剛在會中表示，「當前中美關係處在建交以來的最低谷」，希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。

中國外交部表示，雙方應落實習近平和拜登在峇裡島的會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。雙方還同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。

聲明還說，雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，雙方歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。而秦剛也就台灣問題等中方核心利益和重大關切，向美方闡明嚴正立場，並對美國提出明確要求。

秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）週日也發表聲明稱，布林肯在北京與秦剛舉行了坦誠、實質和建設性的會談。布林肯強調了兩國外交的重要性，並在所有問題上保持開放的溝通渠道，以減少誤解和誤判的風險。

美方聲明說，布林肯在會議中提出了一些令人關切的問題，並提出了在利益一致的情況下與中國，美國就共同的跨國問題探索合作的機會。美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟友和夥伴合作，推進美國對一個自由、開放和維護基於國際規則的秩序的世界的願景。秦剛則指出了促進美中人民交流的重要性。

不過，美國政治新聞網站政客（Politico）的報導認為，布林肯的表述模棱兩可，表明他的議程項目幾乎沒有取得實質性進展。

中美關係解凍？

美聯社報導，這次的會談可能為拜登和習近平未來幾個月的會面鋪平道路。

拜登曾在上週六（17日）表示，他希望能夠在未來幾個月與習近平會面，以解決造成他們分歧的過多分歧。

然而，美國和中國在這次的雙邊外長會談中，未能克服最嚴重的分歧，但能夠以潛在的建設性方式討論這些分歧，並同意繼續談判。雙方都沒有表現出任何放棄其既定立場的傾向。

這份長長的談判清單，包括從貿易到台灣問題、中國和香港的人權狀況到中國在南海的軍事，以及對俄烏戰爭等各種分歧。

在週日的會談中，布林肯還敦促中國釋放被拘留的美國公民，並採取措施遏制芬太尼原料的生產和出口，這助長了美國的阿片類藥物危機。

不過，布林肯曾在上週五（16日）表示，拜登和習近平已做出改善溝通的承諾， 「正是為了確保我們的溝通盡可能清晰，以避免可能出現的誤解和誤傳」 。

習近平也暗示可能願意緩和緊張局勢，並在上週五與美國微軟公司聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）的會談中表示，美國和中國可以合作「造福於我們兩國」。

（綜合報導）

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