美卿訪陸 布林肯能否見習成關鍵

美國國務卿布林肯昨天上午抵達北京展開為期兩天訪問，這是二○一八年以來美國國務卿首度訪問中國大陸。布林肯北京行全球矚目，外界檢視布林肯此行成敗的關鍵，在今天能否見到大陸國家主席習近平。

大陸外交部長秦剛與布林肯昨天下午在北京舉行會談，美國國務院表示，這場「布秦會」歷時達五個半小時，結束後雙方共進工作晚餐。

大陸央視昨天深夜發布「布秦會」內容，秦剛就「台灣問題」等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場。秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是「最突出的風險」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

雙方共識包括：同意落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作；同意保持高層交往，布林肯邀請秦剛訪美，秦剛表示願在雙方方便時訪美等。

路透與法新社報導指出，布林肯表示，他和秦剛的會晤「坦率、具實質性及建設性」。美國國務院指出，「布秦會」後，秦剛同意布林肯之邀，安排在彼此合宜的時間回訪華府，繼續相關討論。

氣球風波 拜登為北京緩頰

布林肯的訪陸行受到今年二月中方偵察氣球事件影響而推遲，兩國關係惡化的氣氛仍揮之不散。但美國總統拜登十七日表示，氣球事件應非中方蓄意，他並表示，希望未來數月內與習近平商談兩國如何相處。

路透報導，「布秦會」開始前，秦剛在北京釣魚台國賓館門口迎接布林肯一行。秦剛引眾人至該國賓館庭園內的一棟別墅式接待樓。

陸冷淡對待 僅派楊濤接機

布林肯此行備受關注，但外界認為北京將冷淡對待他。布林肯昨天早上抵達北京首都國際機場時，大陸外交部僅派北美大洋洲司司長楊濤前往接機。

ＣＮＮ報導，布林肯昨天和秦剛舉行會談並共進工作晚餐。布林肯今天將和大陸外交事務最高主管、中共外事辦主任王毅會面，也可能會見到習近平。

以往美國國務卿訪問北京，通常都會面見大陸最高領導人。英國金融時報引述大陸學者表示，布林肯此行若見到習近平，才能算成功。

白宮樂觀 盼能促成拜習會

布林肯這次主要任務是建立美中公開且常設的溝通管道，確保兩國的戰略競爭不致惡化為衝突。白宮方面表示，希望布林肯此行至少邁出第一步，最終促成拜習會。

美國官方表示，布林肯此行將討論的還有台海緊張、美國公民在大陸遭遇司法不公、北京就俄烏戰爭站在俄方等問題。美國亞太助卿康達日前曾淡化外界對布林肯訪中的期望，表示美方不期待有重大突破。