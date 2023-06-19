共和黨批 民主黨：接觸至關重要

美國國務卿布林肯北京行被部分國會共和黨人士猛烈抨擊，甚至指控將危害美國國安，據此威脅將傳他到國會作證。這些鷹派共和黨議員向來要求對中國大陸採取強硬態度，採取軍事優先策略。

德州聯邦眾議員兼眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）更揚言，若布林肯十七日晚間未能詳述對中國的報復行動清單以及何時實施，他將發傳票要對方到委員會接受聆訊。

麥考爾試圖透過要求檢視國務院的競爭性行動時間表，證明國務院故意放慢懲罰中國的步伐。這些文件將顯示國務院在宣布制裁或出口管制等措施後，需多久時間才能執行。但是在麥考爾設定的截止期限前，國務院並未提交相關文件及清單。

國會眾院共和黨第四號人物、紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）也聲明，指責布林肯此行是「拜登政府在全球舞台上的軟弱行動，繼續替中共壯膽」，將使中共「持續顛覆美國主權的舉動合法化」。

從共和黨人士的不滿可以得知，這是美國民主、共和兩大黨黨爭的延續，也反映出兩黨在應對中國崛起採取的不同方式，甚至影響將來美國軍費開支的爭論。共和黨人士批評拜登政府對中國的挑釁反應，例如一開始對疑似中國偵察氣球的反應。他們並認為，加強美台軍事聯繫，比尋求與北京外交解凍更重要。

民主黨人士則強調，美與中國保持接觸至關重要，民主黨聯邦參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）表示，希望布林肯此行「可以建立某種程度的溝通，尤其是在國防上，以化解與北京的衝突」。