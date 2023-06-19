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美眾議員呼籲布林肯「加訪台灣」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務卿布林肯十六日晚啟程赴中國大陸進行訪問，多位美國聯邦眾議員聯名致函他，呼籲他依循「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）加訪台灣，以傳達美國與盟友見面不需北京同意的訊息。

布林肯出發前夕，共和黨國會眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、梅絲（Nancy Mace）、唐納茲（Byron Donalds）、克倫紹（Dan Crenshaw）、奧格茲（Andy Ogles）與卡特（Buddy Carter）聯名致函布林肯，呼籲他考慮加訪台灣。

這些議員在信中表示，加訪台灣符合美國二○一八年實施的台灣旅行法立法要旨。該法明定，美國政策鼓勵行政部門高官訪台，與台灣對口官員會晤。

這些議員還提到，美國對台軍售交付延宕問題引發的憂慮日益升高，若布林肯訪台，將有機會處理此事。最重要的是，類似訪問能向外界清楚傳達，美國與盟友在台灣或其他地方會面無須中共同意。

布林肯原定二月五至六日訪中，但因發生疑似中國偵察氣球飛越美國上空事件，一度出現緩和跡象的美中關係又再惡化，故延期訪問。

美國 布林肯 美中關係

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