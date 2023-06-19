白宮盼能促成11月拜習會

美國政治新聞網站Politico和紐約時報日前報導，白宮希望美國國務卿布林肯這次訪問中國大陸，至少是邁向「拜習會」的第一步，撮合中國國家主席習近平和美國總統拜登在十一月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊會談。美國資深官員認為，中方是為了之後與美國財長葉倫對話才接受布林肯訪中，此行不太可能為美中關係帶來太大突破。

鑑於拜登即將展開一連串總統競選活動，拜登政府必須搶在十一月前，就美中雙邊議題與北京取得實質進展。

美國前總統川普任內的白宮國安會中國、台灣與蒙古事務主任、現任華府智庫「戰略與國際研究中心」高級研究員簡以榮（Ivan Kanapathy）說，北京答應布林肯來訪，是為之後與更符合北京優先要務及利益的美國財長葉倫訪中搭橋。

葉倫日前才在美國國會眾議院金融服務委員會中表明，試圖與中國脫鉤，對美國將是災難。

美國官員指稱，布林肯此行議程包括台海局勢、遭北京當局拘留的美國公民，以及北京在俄烏戰爭中的親俄立場。美國國務院亞太助卿康達十四日坦言，布林肯這次不太可能使美中關係有所突破或改變。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，布林肯此行只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷」狀態，繼續推進高層互動。至於更高層級的溝通，吳心伯認為，美方現在著眼的還是十一月在舊金山舉行的ＡＰＥＣ峰會，是比較急切的一方，「從現在到十一月，所剩時間不多，特別是如果中國領導人要去，需提前很長時間準備」。

同時，隨著明年美國大選越來越近，中美兩國關係改善的窗口期正在縮短，吳心伯說，因為美國的大選年，整體對中氣氛將更加收緊。