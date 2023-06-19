聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／美中亟需重建護欄

聯合報／ 本報記者羅印冲
美國國務卿布林肯（右二）昨天在北京釣魚台國賓館與大陸外交部長秦剛（左二）舉行會談，這是近五年來，美國務卿再度訪問北京。 （美聯社）
美國國務卿布林肯（右二）昨天在北京釣魚台國賓館與大陸外交部長秦剛（左二）舉行會談，這是近五年來，美國務卿再度訪問北京。 （美聯社）

美國務卿布林肯昨天終於飛抵北京，此行因「氣球事件」而推遲了整整四個月，他在北京的待遇及言行，都成為國際焦點。例如布林肯昨天上午一抵達北京機場，外電就關注大陸派出外交部美大司司長楊濤接機，層級似乎偏低。而他昨天除了與大陸外長秦剛舉行會談、共進工作晚餐外，今天的重頭戲包括與中共外事辦主任王毅會面，至於能否與大陸國家主席習近平見上一面，更被視為此行的成敗關鍵。

按照中美互動慣例，美國務卿與大陸外交部長是對等職務。雙方互訪時，由對等職務者出面舉行正式會談，布林肯與秦剛會談即符合此一慣例。但依往例，美國務卿訪問北京時，通常能會見高一級的官員，甚至是國家主席。

二○一八年六月十四日，川普政府的美國國務卿龐培歐訪問北京，除了與大陸時任外長王毅舉行會談，也順利會見了時任中央外事辦主任楊潔篪和國家主席習近平。習是在北京人民大會堂會見龐培歐，由楊潔篪、王毅等陪同會見。

儘管川普時期的美中關係已開始下墜，拜登上任後，並未修正川普的對中政策，甚至以結合盟友等更強硬的手段圍堵北京，在川普時代已經打響的貿易戰背景下，再燒起熊熊的科技戰火，致使美中關係持續探底。

就在布林肯訪中的前夕，共軍機艦分別在南海和台海攔截美軍，衝擊一觸即發，情勢已然逼得這兩個大國不得不坐下來溝通、重建護欄。

昨天布林肯與秦剛會談之際，大陸外交部部長助理華春瑩透過推特稱，「如果中美發生意外的軍事衝突，它不會是由中國採取挑釁行動，例如向洛杉磯或加州沿海派遣軍艦和戰機引起；相反，衝突將由接近中國領土的美國軍艦或戰機引發」。由此，北京必然會當面向布林肯強調，在與中方打交道時，相互尊重是基本原則。

但拜登政府在面對美國內部有不得向北京示弱的壓力，美方會如何接招，關係到美中關係能否回到正軌。布林肯今天能否「依往例」與習近平會面，或可視為美中關係前景的一項預告。

美國 布林肯 美中關係

延伸閱讀

布林肯與秦剛會談結束 歷時五個半小時

美中關係有望回暖？雙邊外長會晤 美方試圖淡化外界對布林肯訪陸期望

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

外界普遍不看好…布林肯訪北京 中美關係解凍起手式？

相關新聞

18日美中「布秦會」結束 美高官指兩人均有備而來、秦剛同意擇期訪美

路透和法新社18日報導，美國國務卿布林肯和中國大陸外長秦剛達5個半小時的「馬拉松式」會談，以及緊接著的兩人工作晚餐結束後...

秦剛會布林肯 對台灣問題提出「明確要求」

大陸國務委員兼外長秦剛18日在北京和美國國務卿布林肯舉行會談。據央視，秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場...

美卿訪陸 布林肯能否見習成關鍵

美國國務卿布林肯昨天上午抵達北京展開為期兩天訪問，這是二○一八年以來美國國務卿首度訪問中國大陸。布林肯北京行全球矚目，外...

觀察站／美中亟需重建護欄

美國務卿布林肯昨天終於飛抵北京，此行因「氣球事件」而推遲了整整四個月，他在北京的待遇及言行，都成為國際焦點。例如布林肯昨...

白宮盼能促成11月拜習會

美國政治新聞網站Politico和紐約時報日前報導，白宮希望美國國務卿布林肯這次訪問中國大陸，至少是邁向「拜習會」的第一...

美眾議員呼籲布林肯「加訪台灣」

美國國務卿布林肯十六日晚啟程赴中國大陸進行訪問，多位美國聯邦眾議員聯名致函他，呼籲他依循「台灣旅行法」（Taiwan T...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦