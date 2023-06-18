美中關係有望回暖？雙邊外長會晤 美方試圖淡化外界對布林肯訪陸期望

布林肯(Antony Blinken)本應在今年2月訪問中國，但是卻因為一枚疑似中國間諜氣球飛越美國領空而推遲了行程。他在當地時間6月18日早晨降落在北京，並且在午後與中國外長秦剛於釣魚台國賓館會晤。

據路透社現場記者報導，秦剛在國賓館一棟別墅的門口迎接布林肯一行，而非按照慣例在屋內迎接。兩人一進門就進行了簡短的英語交談，秦剛詢問了布林肯的長途旅行情況，然後在中美兩國國旗前握手。在進入一間會議室後，新聞記者被短暫允許進入拍攝照片，但是兩名外長都沒有在記者面前發表任何言論。

中國外交部部長助理、新聞發言人華春瑩在推特上發布了一張秦剛與布林肯握手的照片，並配發文字「希望此次會談能夠幫助引導中美關係重回兩國元首在巴釐島達成的共識」。華春瑩也參加了釣魚台國賓館的會晤。

去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在印尼巴釐島參加G20峰會期間進行了一場雙邊會晤，就台灣、朝鮮等問題進行了直率的對話，但也相互承諾進行更為頻繁的溝通。

布林肯將在中國停留兩天，預計還將在6月19日會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，並有可能會見習近平。布林肯此行旨在尋求建立美中之間開放、持久的溝通管道，以確保兩國之間的戰略對抗不至於演變成沖突。外界期待，布林肯與中方的會談能夠為今後幾個月更多的美中雙邊交流鋪平道路，包括美國財長耶倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)可能的訪問。同時，布林肯也可能致力於為拜登與習近平在今年晚些時候的多邊峰會上舉行會晤奠定基礎。

管控風險

就在6月17日，美國總統拜登對外表示，期待在幾個月內與習近平見面。在談及今年2月的氣球事件時，拜登則說，中國領導人當時有可能並不清楚那枚氣球的具體方位以及用途。

氣球事件讓當時剛剛因拜登與習近平會晤而略有回暖的中美關係重新滑入谷底，並直接導致布林肯推遲了原定2月的訪華行程。此後數月，兩國的高層交流幾乎中斷；而且儘管美方一再嘗試，但中國方面並不願意與華盛頓進行定期軍事會談。

美國國務院一名隨行高級官員在經停東京補充燃油時對路透社記者表示，現在，美中雙方都意識到，兩國確實都需要有高級別的溝通管道。「兩國關係正處於重要節點，我認為減少誤判風險，或者如中國朋友經常所說：阻止兩國關係螺旋式下降，這是非常重要的事情」。

目前，中美兩國在台海、南海、貿易、半導體、人權等領域均存在重大分歧。外界擔心，任何形式的摩擦升級都有可能對全球金融市場、貿易、供應鏈產生重大負面影響。

美方降低期望值

在6月16日的新聞發布會上，布林肯曾表示，此次前往北京的三大主要目標是：建立危機管控機制、推動維護美國及盟友利益並直接談論關切議題、探索潛在的合作領域。布林肯說，他還會提及在華被拘押美國公民之議題，美方認為這其中有政治動機。

美國國務院網站則指出，布林肯訪華期間將與中國高級官員會面。布林肯將就保持開放的溝通渠道、負責任地處理中美關係的重要性做討論。布林肯還將提及中美關注的問題、全球和區域事務、共同面臨的跨國挑戰上的合作可能性等議題。

還有美國官員表示，進一步恢復美中之間商業航班也可能在討論議程上。不過，在本周早些時候的電話簡報中，美國官方試圖淡化外界對布林肯訪問的過高期望，認為在任何重大議題上都不太可能取得突破。

（路透社、德新社）

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