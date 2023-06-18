外界普遍不看好…布林肯訪北京 中美關係解凍起手式？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在台灣時間6月18到19日訪問中國大陸，期待能藉此改善中美關係。但專家並不看好這次的訪中行，能帶來任何具體成果。

布林肯訪中，外界普遍不期待

布林肯重啟先前因間諜氣球事件而延遲的訪中行，期望能減緩中美關係惡化，並保持溝通管道的暢通。

美國國務院表示，布林肯計畫提出雙方關切的全球和區域性事務，以及共同合作應對挑戰。

國務院東亞事務高級官員康達（Daniel J. Kritenbrink）指出：「我們希望能在一些問題上取得進展。」

但由於雙方關係緊張，幾乎沒有官員和專家對布林肯這次訪中行抱有期待。目前也還不清楚布林肯是否會與習近平會面。

根據《紐約時報》報導，雙方都期望這次訪問，可促成更多美國高階官員訪問中國大陸，包括財政部長葉倫（Janet L. Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina M. Raimondo），以及氣候特使凱瑞（John Kerry）。

這次的訪問，也是為習近平11月前往舊金山參加亞太經合會領導人峰會鋪路；拜登也將出席這次峰會。

布林肯18日抵達北京。美聯社

拜登上任後美中官員互訪

在布林肯訪中前，來回顧一下拜登上任以來的重要美中互動：

1. 拜習首次通話（2021∕2）

拜登在通話中，表達中國在香港、新疆和台灣等地行為的關注。

習近平表示，合作是雙方唯一的正確選擇，台灣、香港和新疆等問題都是中國內政，美方應該尊重。

2. 中美阿拉斯加會談（2021∕3）

布林肯和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加，與時任外交部長王毅、中央外事委員會辦公室主任楊潔箎會面。當時是拜登上任後，中美首次高層會面。

布林肯指責中國大陸破壞規則、威脅全球穩定，並表示美國將討論中國在新疆、香港和台灣的行為，以及中國對美國的網路攻擊。

楊潔篪回應，中國大陸遵循以聯合國為核心的國際體系，是以國際法為基礎的國際秩序。他並表示，美國應自己管好自己的事，不要轉移矛頭，把國內沒解決好的問題轉移到國際。

3. 天津會談（2021∕7）

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與時任中國外交部長王毅在天津會談，是拜登上任以來，美國訪問中國大陸最高層級的官員。

王毅指出，台灣問題是重中之重，要美國不要輕易觸碰。

雪蔓提到，無論是香港、新疆還是台灣問題，美國都會持續保持關注。

4. 拜習首次視訊會議（2021∕11）

習近平重申「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，是中美關係的政治基礎。

拜登表示堅決反對片面改變現狀，或是破壞台海和平穩定的行為。

圖為美中領導人2021年11月15日舉行視訊會議的檔案照。路透

5. 俄烏戰爭後拜習首次會談（2022∕3）

習近平提到，國家關係不能走到兵戎相見這一步，衝突對抗不符合任何人的利益。

拜登警告，中國如果向俄羅斯提供物資支持將承擔後果。

6. 中美防長首次會談（2022∕4）

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與時任中國國防部長魏鳳和通話。

奧斯丁批評中國對台灣的軍事挑釁，也對中國大幅增加核武感到擔憂。

魏鳳和強調，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓。

7. 紐約會談（2022∕9）

布林肯與王毅在紐約聯合國大會，舉行長達90分鐘「直接和誠懇」的對話，台灣是關注的焦點。

8. 拜習首次面對面會談（2022∕11）

雙方在印尼峇里島G20高峰會，舉行長達3個半小時的場邊會議，談到台灣和北韓核武議題。

拜登總統（右）和中國國家主席習近平（左）2022年11月14日在印尼峇里島G20風會場邊舉行拜習會前握手致意。美聯社資料照片

9. 慕尼黑會談（2023∕2）

在中美關係因間諜氣球而緊張之際，布林肯告訴王毅，絕不能重蹈侵犯美國領空的行徑。

對此，王毅抨擊，美國對氣球事件的反應「歇斯底里和荒謬」，是美國為了轉移他們國內問題的注意力。

10. 香格里拉對話（2023∕6）

美國國防部長奧斯丁和中國國防部長李尚福，共同參加在新加坡舉行的香格里拉對話，但只有握手致意。

全球密切關注中美關係

政治風險諮詢公司歐亞集團針對南韓、菲律賓、新加坡民眾調查顯示，九成受訪者對中美的地緣衝突感到憂心；同時，近七成對中美雙方抱持正向看法。

許多歐洲民眾也認為他們夾在中美競爭裡。歐洲外交關係協會針對12個歐盟成員國調查後發現，63％受訪者認為，中美之間正在形成「新冷戰」，多數民眾希望能保持中立。

（本文出自2023.06.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）