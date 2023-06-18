陸學者：中美關係趨穩 但可能出現意外

美國國務卿布林肯今天訪問中國大陸，大陸外交部發言人汪文斌日前重話強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道。大陸多個學者昨天分析指，布林肯的到訪相信中美關係下半年會比較穩定，但各種問題依然存在，亦不排除出現意外的可能。

上觀新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯評估，布林肯此行表明拜登執政兩年多後，重新認識到對中國接觸的重要性，且原本一味強調與中國競爭，也將開始變得務實，尋找潛在合作領域。在布林肯訪中後，預計中美高層交往會比較頻繁。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，布林肯的到訪有理由相信中美關係下半年會比較穩定，中美都有讓中美關係穩定的主觀意願，至於客觀結果，要看美方是否願同中方相向而行，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，採取實際行動推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

新京報報導，中國社科院美國研究所副所長袁征分析，美國的對華政策基本成型，目前美國國內的對華輿論比較消極，美國國會對華態度也不太友好，在這種情況下，雙方能夠進行交流、進行接觸就是一種好的信號，且這對於避免戰略誤判是有利的，但一次訪問不太可能推動中美關係得到實質性的改善。

環球時報前總編輯胡錫進撰文表示，「布林肯來北京，需要好好聽中方的聲音」，中方不會主動製造衝突，但也不會懼怕與美在包括台海的近海發生有限軍事衝突。