布林肯今訪中 美中想證明關係未瀕臨崩壞

美國國務卿布林肯訂於十八、十九日訪問北京，由於美中諸多歧見僵持不下，各界對於布林肯此行收穫並不抱太多期望。不過，政治觀察家說，美國與中國大陸至少讓世人看到，全球最重要雙邊關係並不是瀕臨崩壞的地步。

此外，美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）引述華府高層官員指出，今年二月美軍擊落疑似中國大陸偵察氣球後，美國總統拜登原希望與中國國家主席習近平通電話，但遭國安顧問勸阻。

國家安全會議發言人霍奇發表聲明說，拜登「被勸阻與習主席通話」，並指美國政府一向強調保持多種溝通渠道，以管理競爭及避免與中國發生衝突。

知悉此事的前美國高級官員表示，勸阻拜登不要打電話給習近平的部分策略，是避免「讓拜登看起來是在懇求會談」。

布林肯十六日在記者會上說，美方應該把一些「非常真實的憂慮」對中國坦率表達，這趟訪問目的是建立「暢通且可促進關係的」溝通管道，希望在多個領域加強與北京合作，同時會對在中國遭起訴的美國公民表達關切，華府認為指控罪名其實是基於政治動機。

布林肯說：「激烈競爭需要持續的外交，以確保競爭不至於走偏方向，變成對抗或衝突。」

布林肯是二○一八年以來首次訪問中國的美國國務卿，也是美國總統拜登二○二一年一月上台以來，前往中國訪問的最高層級美國官員。路透引述消息人士說法報導，布林肯有可能與大陸國家主席習近平見面。

美國官員十四日在行前簡報會對媒體表示，未期待這趟訪問能為美中關係帶來突破；十三日晚間，布林肯與大陸外交部長秦剛通電話，秦剛在電話中說，美國應停止干涉中國事務。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾在接受美國之音訪問表示，布林肯此行主要目的就是要降低台海緊張局勢。麥考爾說，中方在太平洋的行為相當咄咄逼人，他認為，降低中方在台灣海峽的緊張局勢是第一重點。