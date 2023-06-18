美國務卿布林肯今訪中 籲強化溝通管道

美國國務卿布林肯今（18）日起將一連兩天訪問中國大陸，成為拜登政府訪中的最高層級官員。據路透社報導，布林肯行前表示，美中要建立更好溝通管道，「確保競爭不會演變為對抗或衝突」。

布林肯是近五年來首位訪中的美國國務卿，很可能將會見大陸國家主席習近平。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）此前對美國之音表示，他認為降低台灣海峽的緊張局勢應為布林肯此次到北京訪問的主要目的。

大陸外交部發言人汪文斌17日強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，強調中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，照顧彼此核心利益和重大關切。

由於中美兩國間仍存諸多問題，尤以對台海議題有極大歧見，外界普遍對布林肯此行的成果不抱有太多期望。

不過，有美國官員預計，布林肯的訪問將為未來幾個月的更多雙邊會議鋪平道路，包括美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能出訪，也可能為今年11月亞太經合組織（APEC）峰會期間美中兩國領導人會晤奠定基礎。

布林肯訪問北京前還與南韓外交部長朴振通話，據外媒報導，雙方除商議韓美、韓中、北韓問題等重大議題，布林肯也就限制對中國出口半導體的相關事項，對韓方表達關切，雙方決定預計於下半年進行的多邊會議中持續進行高層級磋商。

據《上觀新聞》，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯評估，布林肯此行表明拜登重新認識到對中國接觸的重要性。