中原大學貼紅布條慶「分發滿招」 網析2優勢：打趴偏遠國立
大學分發入學15日放榜，其中私立中原大學貼出紅榜慶賀招生率達100％，有網友就疑惑中原的優勢在哪裡？引來留言點出兩項關鍵，分別在於「老牌的理工私校」及「學長姐在業界風評佳」。
一名網友在PTT發文表示，前幾天經過中原大學宿舍，看到天橋掛了紅布條，上面大概寫著「112學年招生率100％，全國第一，且贏過許多國立大學」，讓他相當震驚，在這少子化的時代不但能達到招生率100％，且離學校最近的中壢車站，騎車、開車要8分鐘，步行也要22分鐘，「所以其他在捷運站、火車站旁邊的學校，招生率還不到100％的是發生什麼事了嗎，中原大學是厲害在哪裡？」
對此，網友紛紛表示，「外商、科技業不少中原的」、「當年十大建設幾乎都是靠中原的校友」、「有統神，當然猛」、「傑出校友，張嘉航」、「桃園就沒什麼公立學校」、「國立本來就很多後段該淘汰，留存有競爭力的公私立才是重點」。
也有網友點出關鍵，「老牌私校＋理工科為主的優勢，這點逢甲也是」、「老牌私校加上地理位置好，打趴偏遠國立大學」、「理工味完全蓋過宗教氣質的教會學校」、「老理工學校，一堆學長姐在業界」、「學長姐在業界風評還不錯」、「學長姐業界很多，出來很好找工作，便宜耐操」。
少子化下私立大專校院招生皆不易，不含醫學大學在內，輔仁大學、中原大學、逢甲大學為少數滿招的私立學校，三校也貼出紅榜慶祝招生率達100％。學界指出，以前放榜是學生金榜題名要貼紅榜、放鞭炮；少子化下變成學校滿招要狂賀、投放廣告。
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