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繁星、申請入學占比 台大擬提高

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一二學年分發入學昨放榜，台灣大學註冊組長李宏森表示，今年台大最終分發入學名額共一五六一個，較去年少，但今年考生數增加，反而比去年競爭，想低分高就不太可能。考量招生規畫，台大未來將提升申請入學、繁星推薦招生名額占比，其中申請入學占比將提高至五成，繁星至一成二，分發入學名額占比將減少。

今年台大醫學系自費生參採五科，最低錄取分數門檻為二八三；牙醫系同樣參採五科，門檻二七五。第二類組熱門如資工系採計及加權四科，門檻分數二三五。一類組財務金融學系Ａ組採計加權三科，門檻二三六；法律系財法組採計加權五科，門檻二九五。

李宏森表示，教育部原核定今年台大分發入學名額占比約百分之卅七、全國第二高，但今年從申請入學回流的名額多，最終分發入學名額占比高達百分之四十四。

李宏森說，根據過往招生經驗，於繁星推薦管道入學的學生，多優於或等於申請入學，從分發管道入學的學生則落差較大，台大目前繁星整體招生名額占比約百分之十點五、申請入學約百分之四十九，但盼明年兩管道占比可稍微提升。

台大也統計，今年分發入學錄取新生多來自傳統都會區明星高中，其中建中錄取一八七人最多、北一女中一六三人次之，師大附中一一八人錄取，台中一中有八十六人，前十名僅薇閣一所私立中學。

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