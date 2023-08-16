大學分發缺額6464 近5年次高

大學分發入學昨放榜，根據考試入學分發委員會統計，今年分發入學總招生名額四萬二四七九個，最終錄取三萬六三三八人，錄取率百分之九十六點一四，比去年略降。分發入學已是今年最後一個升大學管道，最終仍有六四六四個缺額，為近五年來次高，總計廿九校招不滿，其中包括八所國立大學。

去年碰上考招改制第一屆，分發入學缺額數達一點四萬，創下歷年之最。考分會統計，今年即便缺額數減少，但仍有廿九校、三九九個系組未足額錄取，絕大多數為私立大學，其中又以中國文化大學缺額一三四二最多，也是唯一一所缺額破千的大學，其次為長榮大學六○五個。

112學年分發入學 製表／許維寧 若僅統計分發入學，玄奘大學、真理大學缺額率均逾九成五。若以所有招生管道統計，缺額率最高者為康寧大學百分之六十。此外，今年有八所國立大學出現缺額，絕大多數為地方型國立大學，但缺額數僅一到十六個，其中以金門大學缺卅六個較多。中山大學也有一個缺額，也是今年唯一有缺的頂大。

由於文大已連兩年蟬聯缺額榜首，校方表示，今年缺額率已較去年減少百分之十五，且整體招生人數逾二千人，優於不少私校，加上學校財務穩健，未來辦學不會打折。

考分會執行秘書沈聖智分析，少子化是每間大學都在面臨的難題，大學一定要發展自身的經營特色、吸引不同專長的學生就讀，甚至是開拓外籍生市場，以彌補國內生源缺乏的管道。

考分會主委沈孟儒表示，今年招生相關數據都會提供給各大學參考，大學端對招生一定要有明確的策略，以數據研擬校務發展，這也是近年來學校最重要的挑戰之一。

招聯會執行秘書王文俊也指出，今年非應屆考生總計四六八五位，較去年增加逾一千多位，評估應有部分考生去年於申請入學階段就上榜，卻發現部分循分發入學的同儕去到更好校系，不甘心因而重考。

王文俊表示，去年和今年的狀況特殊，學生觀察怎麼做可較占便宜，才讓重考生變多，但此非考生該秉持的心態，考生應該清楚認知、理解自己適合哪一種升學管道，而非只看去年或今年狀況定奪，「占便宜的心態不是很好，甚至可能不如預期。」