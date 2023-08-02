分科放榜他煩惱「分發入學志願」該怎麼填？ 選校派vs.選系派網友這麼說

112年分科測驗成績於7月28日公布，8月1日起開放考生登記志願。一名男同學煩惱「大學到底要選校還是選系」，表明想聽聽過來人的建議，以及入學志願該怎麼填才能降低後悔機率，引發熱議。

原PO在PTT發文說，最近是分科測驗登記分發入學志願的時期，好奇各位鄉民們當年在填志願時，「是考量未來發展的務實派，還是分數到了就填？現在會後悔嗎？」，希望能蒐集鄉民們的意見。

選校派網友認為，「選校只要考轉系，選系你要考轉校」、「選校，尤其走電資，科技業的世界HR只看校」、「選校，人資朋友跟我說的，第一關都先看學校，校名太鳥或沒聽過的 看都不看就先刷掉」、「你出社會就知道根本沒人管你念什麼科系，都是直接看你什麼學校的」、「就算你躺著睡，說自己台大，一堆考試主義者還是跪著按讚，台灣長輩聽到名校，眼睛馬上發亮都搶著介紹女兒」、「選校光校名就能成為別人眼中的天才欸」、「選校再轉系，正解」。

選系派網友則說，「先選系，但學校也不能太爛」、「先選系再選校，垃圾科系跟沒讀一樣」、「若想先選校再轉系，不如重考」、「認真回，雜牌三流理科出社會都勝過名校文組」、「當然選系，私科理工碩士科技業當設備，薪水屌打台大冷門文組」、「看你家裡有不有錢，科大電機都屌打台政一堆文組，而且現在公職待遇更爛了」、「理組校名不好聽頂多剛畢業無法到一線廠，練個幾年跳槽機會多的是，文組就別想」。

有網友則告訴原PO如果已經想清楚自己要的是什麼，那就「先選系再選校」，畢竟「很多人大一都在玩，說轉系的不要鬧」、「選完系，真的對學校有追求去考碩班就好」，也有人分享自身經驗說「10幾年前台大藥學和中國牙醫在選，目前覺得還好當初沒選台大」。

另外有一派網友分析說這議題沒有絕對的答案，「文組、商科選校，理組選系」、「一類選校，二類選資源，三類選系」、「法律理工醫學選系，商業金融文學選校」、「文組選校，理組選CP值組合最高的」、「家裡有錢選校，沒錢選系」。

對於想參加「112考試分發」的考生，7月28日上午9時起就可開始繳交220元登記費，臨櫃繳款至8月3日下午3點半為止，ATM繳費則可至8月4日中午12點前。至於大學志願的選填登記時間，是從8月1日上午9點起至8月4日下午4點半截止，逾期未完成登記者，不得以任何理由要求分發。