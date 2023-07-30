八月分發入學 恐仍有上千缺額
一一二分科測驗成績前天出爐，儘管分發名額與考生數相當，不過學界預估，今年考生數大增，去年被視為有「好康」可撿的校系將回歸常態，但並非所有學生均會參加分發，最終恐仍有上千個缺額，而缺額將成為常態，私大應思考何者才是最好的招生方式。
分發會統計各大學含回流後的總名額數，淡江大學、文化大學招生名額雙雙突破二千二百名，銘傳大學約一千四百名；國立大學如台大還有一五六一個名額、成大一四二一個，清大、陽明交大及台師大均在六百名上下。
一名文大教師私下表示，分發階段的名額，形同揭示各校過去的招生實力，若回流後的總名額數愈多，代表繁星、申請入學等管道的招生成績都沒有很好，由於學生分發填志願，多從國立填至私立，評估國立大學和前段私校應會被填滿，反觀名額太多的學校則相對吃虧。以文大為例，若無寄存名額，招生壓力更大。
分發會預估今年約八成八至九成考生參與分發，代表最終仍可能有四千至五千個缺額。靜宜大學監察人陳振貴則認為，少子化下，學校為維持註冊率、保住校務發展獎補助，多主動寄存名額，一一一學年整體寄存名額約二千八百名，但到了今年，寄存招生名額已突破八千八百名，依趨勢來看，私校未來幾年仍會持續寄存。
元智大學校長廖慶榮也預估今年缺額約五千名上下，且少子化下，私校寄存名額的趨勢應會延續，但未來大學缺額會逐漸成為常態，明年政府雖有補助私校生學雜費，但評估助益有限，學校仍須自立自強。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言