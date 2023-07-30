八月分發入學 恐仍有上千缺額

一一二分科測驗成績前天出爐，儘管分發名額與考生數相當，不過學界預估，今年考生數大增，去年被視為有「好康」可撿的校系將回歸常態，但並非所有學生均會參加分發，最終恐仍有上千個缺額，而缺額將成為常態，私大應思考何者才是最好的招生方式。

分發會統計各大學含回流後的總名額數，淡江大學、文化大學招生名額雙雙突破二千二百名，銘傳大學約一千四百名；國立大學如台大還有一五六一個名額、成大一四二一個，清大、陽明交大及台師大均在六百名上下。

一名文大教師私下表示，分發階段的名額，形同揭示各校過去的招生實力，若回流後的總名額數愈多，代表繁星、申請入學等管道的招生成績都沒有很好，由於學生分發填志願，多從國立填至私立，評估國立大學和前段私校應會被填滿，反觀名額太多的學校則相對吃虧。以文大為例，若無寄存名額，招生壓力更大。

分發會預估今年約八成八至九成考生參與分發，代表最終仍可能有四千至五千個缺額。靜宜大學監察人陳振貴則認為，少子化下，學校為維持註冊率、保住校務發展獎補助，多主動寄存名額，一一一學年整體寄存名額約二千八百名，但到了今年，寄存招生名額已突破八千八百名，依趨勢來看，私校未來幾年仍會持續寄存。

元智大學校長廖慶榮也預估今年缺額約五千名上下，且少子化下，私校寄存名額的趨勢應會延續，但未來大學缺額會逐漸成為常態，明年政府雖有補助私校生學雜費，但評估助益有限，學校仍須自立自強。