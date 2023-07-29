數甲頂標41級分 物理五標全升

配合考招改制，分科測驗去年起改採六十級分制。今年數甲被評為較難的一年，頂標僅四十一級分，五標均為六年來新低；物理則一別去年的超高難度，今年五標均回升，頂標達五十級分，為近五年最高。

大考中心將歷年指考分數換算至新制，統計數據指出，今年數甲五標均為近六年來新低；化學科同樣較難，頂標四十六級分、前標卅九級分均為近五年來最低；物理科今年則回穩，頂標、前標為近五年來最高。

社會組科目方面，地理科五標也同為近五年來最高，且較去年中高分群人數分布增加；公民科高分群頂標、前標級分則較去年略降。

大考中心代理主任黃璀娟說，今年數甲頂標、前標確實比往年低，大考中心考後檢視試題，認為試題鋪陳上不會太困難，考生容易破題且具備基本題，但計算量確實較往年大。

試務召集人沈青嵩說，今年物理科均標以上級分數增加不少，高分群亦較去年多，評估主因為較無複雜的計算，考生普遍表現不錯。

至於化學科，黃璀娟表示，今年試題設計多樣化，如跨章節試題較多、計算量較大，但考生對化學科難度評價不一，評估是試題情境和考生課堂接觸的內容較不同。