明年分科測驗考生 估低於四萬人

一一二分科測驗成績昨公告，受去年分發入學紅利影響，今年分科測驗總報名人數高達四點二萬人，更勝去年二點九萬人，考生人數波動大。大考中心表示，預估一一三學年分科測驗將回到常軌，降回四萬人以下。

去年考招改制後第一屆分科測驗報名，首度創下分發入學名額多於報名人數的紀錄，導致最終分發錄取率創下百分之九十八新高。有鑒於去年競爭者少、名額多，考生多分發上比預期更好的學系，也讓今年分科測驗報名人數大增。

大考中心代理主任黃璀娟表示，去年人數大暴跌，評估是遇上課綱異動所致，但確實沒想到今年又增加約一點三萬人。不過預估明年、一一三學年的分科測驗應會回歸常軌，「人數不會再有四萬這麼多。」

但黃璀娟也說，去年是新課綱上路後第一屆考招，「完全是新的局面。」加上目前也只有兩年數據可參考，大考中心對未來分科測驗報考人數預估仍傾向保守。

此外，一一四學年分科測驗將加考數學乙。黃璀娟表示，預計八月起將公告一一三學年考試簡章，明年公告數學乙參考試卷。

至於有不少家長團體也要求國文、英文科應納入分科測驗。黃璀娟則說，若大學招聯會決議調整納入，大考中心將會配合調整考試設計。