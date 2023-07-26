分科測驗考好也茫然！台灣大學為何沒AI取代不了的「水電系」？

112學年度分科測驗7月12、13日正式登場，全台約4.2萬考生嚴陣以待，可面對學涯關鍵時刻，力求好成績卻對選擇大學科系茫然的學生，其實不在少數，而且若將各校系所攤開一看，致力推動「議題導向教學創新」的禾方設計執行總監謝昆霖，就以破題方式發文，提到「一位教資工的大學老師探討台灣大學為什麼沒有水電系」，並闡述自己的觀察。

根據謝昆霖該文內容，他認為水電是一個深度跨領域、重實務，知識量非常重的工作，施工現場的學問很深，可偏偏講起水電，卻很少水電師傅知道什麼是《電工法規》。

接著謝昆霖以過去，自己翻電工法規產生的種種疑問來舉例，比方說一根PVC管裡，在不同室溫下可承載不同「線徑Ｘ電流」的組合。

光是這一道有趣的題目，謝昆霖就認為很值得深入研究，也好奇是否有相關的研究資料。

台灣大學若開設水電系，教授這4年應該教什麼？

話鋒一轉，謝昆霖也粗略整理，大學若開辦水電系，那教授們到底可以教什麼？

談水

水質、水處理、重力位能、水回收、加壓原理、配管理論、水封理論與實務等。

談電

電力（高壓、低壓）、變電、配電、電線、線徑、斷路器原理、導電、接地原理、配管原理。

談弱電

通信原理、網路原理、網路佈線原理與設計、弱電配線、管槽設計、機架設計。

談系統

電力規劃、水系統規劃、配管、老舊建築物規劃。

談施工管理

人力配置、安全規範。

談水電行政

成本計算、報價、採購、數位化管理、知識管理。

講著講著，謝昆霖認為，水電系認真籌備起來，開4年課程根本輕而易舉，甚至還能做一年的實作專題，畢竟水電系背後有很多相關知識的題目，值得再開研究所持續深化，例如：

談漏水原因、探測。 統計配電配水規劃。 探討材料與施工方法。

由於這些實務沒人實際做過研究與調查，所以每每在施工現場遇到問題時，大家都憑經驗莫衷一是，導致10個水電工可能出現11個以上的答案。

台灣水電技術參差不齊！專業技術需高等知識體系支撐

由於謝昆霖強調，技職跟高教應該合一，就像醫學院和他所就讀的東海大學建築系，就是很好的例子。只想把職訓歸職訓、教育歸教育的人，謝昆霖直呼，根本是自帶歧視。

接著謝昆霖直言，台灣「沒有水電系」，導致施工品質差、人力素質差，全是社會長期輕視技職、貶抑技職重要性的具體結果，沒有做研究、建立高等知識體系，當然會缺乏專業知識體系支撐的技術。

而且還有一點更讓人感到弔詭，那就是台灣都有「餐旅大學」了，端上桌的料理從幾百元元到上千元都有，反觀處理漏水，收費動輒上萬的水電行，為何只能在「高工／高職」看到，這不是很奇怪嗎？

水電工承接業務五花八門！工程實務項目AI根本難取代

對於台灣大學沒有水電系如此有感，正是因為謝昆霖是東海大學建築系，也有室內設計的經驗。

這20多年的職涯中，發包管理水電工程對他來來說簡直是家常便飯，也深刻體悟到，居家裝修水電是一個極具潛力的行業，在社會中看似「低階勞動」，其實卻不低階。

換言之，水電產業是一個「現代化跨領域」、需要「高等知識堆疊」、導入「科學研究」的職業，不應該是「考不上大學的人」才能從事的工作，台灣社會應有意識的正視此問題。

其實從居家裝整修，甚至是中小型的新建案來看，台灣水電師傅常見「主動、有意願」承攬的項目，謝昆霖就快列舉不完，例如：

1. 弱電配管配線：電話、資訊線路（不牽涉到資訊系統）、電視電纜。 2. 強電配管配線：安裝台電錶後，380V以下交流電配管配線，含變壓器設置。 3. 給水配管：安裝台水錶後，受水池、水泵、水塔、加壓馬達、冷給水配管、熱給水配管。 4. 排水配管：雨水、生活污水、糞管。 5. 中水、灰水回收再用系統裝配：雨水儲留槽、過濾排污、再給水。 6. 地下水抽水給水系統裝配。 7. 接地及避雷系統配管配線：避雷設施安裝、配管、配線、接地設施埋設、土壤改良（需要的話）。 8. 桶裝瓦斯配管。 9. 設備安裝：衛生設備、照明設備、智慧居家設備。 10. 查修與修復：給排水故障、漏水、電力故障、網路。 11. 再生能源之配管留設。

光看這些內容，謝昆霖重申，水電工的業務根本廣泛到無邊無界，絕對值得投入教育資源並升級，即在單純養成技術上增加專業知識，相信定然能對台灣水電產業帶來更大提升。

最後謝昆霖不忘補充，半導體代工其實一開始在台灣也不先進，不過是買設備開工廠罷了，還好多虧張忠謀的遠見，把代工製造業當成研究所，才讓半導體做成先進半導體，建立出跨領域的知識體系，因此，像水電系這樣一門長期、永不消失、永遠不怕AI替代的職業，台灣不應該好好重視嗎？

（本文出自2023.07.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）