快訊

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

獨／網紅私刑正義大翻車！猝死女嬰體內驗出毒 生父1行為有詭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分科測驗考好也茫然！台灣大學為何沒AI取代不了的「水電系」？

遠見／ 文．蔡炆璇
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

112學年度分科測驗7月12、13日正式登場，全台約4.2萬考生嚴陣以待，可面對學涯關鍵時刻，力求好成績卻對選擇大學科系茫然的學生，其實不在少數，而且若將各校系所攤開一看，致力推動「議題導向教學創新」的禾方設計執行總監謝昆霖，就以破題方式發文，提到「一位教資工的大學老師探討台灣大學為什麼沒有水電系」，並闡述自己的觀察。

根據謝昆霖該文內容，他認為水電是一個深度跨領域、重實務，知識量非常重的工作，施工現場的學問很深，可偏偏講起水電，卻很少水電師傅知道什麼是《電工法規》。

接著謝昆霖以過去，自己翻電工法規產生的種種疑問來舉例，比方說一根PVC管裡，在不同室溫下可承載不同「線徑Ｘ電流」的組合。

光是這一道有趣的題目，謝昆霖就認為很值得深入研究，也好奇是否有相關的研究資料。

台灣大學若開設水電系，教授這4年應該教什麼？

話鋒一轉，謝昆霖也粗略整理，大學若開辦水電系，那教授們到底可以教什麼？

談水

水質、水處理、重力位能、水回收、加壓原理、配管理論、水封理論與實務等。

談電

電力（高壓、低壓）、變電、配電、電線、線徑、斷路器原理、導電、接地原理、配管原理。

談弱電

通信原理、網路原理、網路佈線原理與設計、弱電配線、管槽設計、機架設計。

談系統

電力規劃、水系統規劃、配管、老舊建築物規劃。

談施工管理

人力配置、安全規範。

談水電行政

成本計算、報價、採購、數位化管理、知識管理。

講著講著，謝昆霖認為，水電系認真籌備起來，開4年課程根本輕而易舉，甚至還能做一年的實作專題，畢竟水電系背後有很多相關知識的題目，值得再開研究所持續深化，例如：

談漏水原因、探測。

統計配電配水規劃。

探討材料與施工方法。

由於這些實務沒人實際做過研究與調查，所以每每在施工現場遇到問題時，大家都憑經驗莫衷一是，導致10個水電工可能出現11個以上的答案。

台灣水電技術參差不齊！專業技術需高等知識體系支撐

由於謝昆霖強調，技職跟高教應該合一，就像醫學院和他所就讀的東海大學建築系，就是很好的例子。只想把職訓歸職訓、教育歸教育的人，謝昆霖直呼，根本是自帶歧視。

接著謝昆霖直言，台灣「沒有水電系」，導致施工品質差、人力素質差，全是社會長期輕視技職、貶抑技職重要性的具體結果，沒有做研究、建立高等知識體系，當然會缺乏專業知識體系支撐的技術。

而且還有一點更讓人感到弔詭，那就是台灣都有「餐旅大學」了，端上桌的料理從幾百元元到上千元都有，反觀處理漏水，收費動輒上萬的水電行，為何只能在「高工／高職」看到，這不是很奇怪嗎？

水電工承接業務五花八門！工程實務項目AI根本難取代

對於台灣大學沒有水電系如此有感，正是因為謝昆霖是東海大學建築系，也有室內設計的經驗。

這20多年的職涯中，發包管理水電工程對他來來說簡直是家常便飯，也深刻體悟到，居家裝修水電是一個極具潛力的行業，在社會中看似「低階勞動」，其實卻不低階。

換言之，水電產業是一個「現代化跨領域」、需要「高等知識堆疊」、導入「科學研究」的職業，不應該是「考不上大學的人」才能從事的工作，台灣社會應有意識的正視此問題。

其實從居家裝整修，甚至是中小型的新建案來看，台灣水電師傅常見「主動、有意願」承攬的項目，謝昆霖就快列舉不完，例如：

1. 弱電配管配線：電話、資訊線路（不牽涉到資訊系統）、電視電纜。

2. 強電配管配線：安裝台電錶後，380V以下交流電配管配線，含變壓器設置。

3. 給水配管：安裝台水錶後，受水池、水泵、水塔、加壓馬達、冷給水配管、熱給水配管。

4. 排水配管：雨水、生活污水、糞管。

5. 中水、灰水回收再用系統裝配：雨水儲留槽、過濾排污、再給水。

6. 地下水抽水給水系統裝配。

7. 接地及避雷系統配管配線：避雷設施安裝、配管、配線、接地設施埋設、土壤改良（需要的話）。

8. 桶裝瓦斯配管。

9. 設備安裝：衛生設備、照明設備、智慧居家設備。

10. 查修與修復：給排水故障、漏水、電力故障、網路。

11. 再生能源之配管留設。

光看這些內容，謝昆霖重申，水電工的業務根本廣泛到無邊無界，絕對值得投入教育資源並升級，即在單純養成技術上增加專業知識，相信定然能對台灣水電產業帶來更大提升。

最後謝昆霖不忘補充，半導體代工其實一開始在台灣也不先進，不過是買設備開工廠罷了，還好多虧張忠謀的遠見，把代工製造業當成研究所，才讓半導體做成先進半導體，建立出跨領域的知識體系，因此，像水電系這樣一門長期、永不消失、永遠不怕AI替代的職業，台灣不應該好好重視嗎？

▌延伸閱讀：

文科畢業生工作薪水一定差？文組大神「入這行」當菜鳥月領200K

高三學測個人申請亂填科系志願？大學畢業僅3成第一份工作滿1年

（本文出自2023.07.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

112分科測驗

延伸閱讀

500兆瓦級水輪機 助推水力發電

小六數學邏輯題猜職業 眾人看了頭好痛「正常學習不行嗎？」

分科測驗／190卷未簽名、手繪「卡比」素描遭扣分 違規一次看

分科測驗成績7月28日公布 上午9時網路、語音查詢

相關新聞

分科測驗考好也茫然！台灣大學為何沒AI取代不了的「水電系」？

112學年度分科測驗7月12、13日正式登場，全台約4.2萬考生嚴陣以待，可面對學涯關鍵時刻，力求好成績卻對選擇大學科系茫然的學生，其實不在少數，而且若將各校系所攤開一看，致力推動「議題導向教學創新」的禾方設計執行總監謝昆霖，就以破題方式發文，提到「一位教資工的大學老師探討台灣大學為什麼沒有水電系」，並闡述自己的觀察。

分科測驗違規 逾250件扣1級分

大學分科測驗將於本周五公布成績，大考中心考試委員會昨審議今年違規情況，有考生在非選擇題空白區畫遊戲角色「星之卡比」，也有...

分科測驗成績7月28日公布 上午9時網路、語音查詢

112學年度分科測驗成績將於7月28日公布，上午9時起提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼者，將收到簡訊通知成績

分科測驗考明末「人像畫」學者質疑簡化文物歷史脈絡 大考中心回應了

分科測驗歷史科第10題考明朝末年的「人像畫」，有藝術史學者質疑參考答案的選項刻意扭曲並過度簡化文物的歷史脈絡；大考中心回...

分科生難敵「台大光環」想選校 網點關鍵：先問父母有多少身家

112年分科測驗落幕，考生們開始思考該如何選填志願。一名分科考生在Dcard分享「選校vs選系」的苦惱，坦言因名校光環，在校系選擇上難以下定決心...

112分科歷史／非選題挑戰大 地理回歸傳統

大學分科測驗第二天，昨首節考歷史科，歷史科補教老師馮敬之表示，今年考題中間偏難，預估今年頂標、前標與去年持平，但均標、後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦