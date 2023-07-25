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分科測驗違規 逾250件扣1級分

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
今年分科測驗有學生在非選擇題答案卷上畫「星之卡比」遊戲角色，將依規定扣該科一級分。記者許正宏／翻攝
今年分科測驗有學生在非選擇題答案卷上畫「星之卡比」遊戲角色，將依規定扣該科一級分。記者許正宏／翻攝

大學分科測驗將於本周五公布成績，大考中心考試委員會昨審議今年違規情況，有考生在非選擇題空白區畫遊戲角色「星之卡比」，也有考生畫素描，另有一九○卷次未在考生簽名欄簽名，該科都將被扣一級分；至於考區回報的違規中，有兩案考生在作答停止鈴響後疑似繼續作答，相關事證仍待向考區查證，查證屬實將被扣一級分。

分科測驗報考人數共四二二五七人，較去年大增一萬三千多人，考區提報試場違規則共有一四二件，較去年增加十四件，其中五十四件未攜帶應試有效證件試場違規最多，另有四十二件應試時行動電話未完全關機或發出聲響。有一九○卷次未依規定在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，該科將被扣一級分。

今年仍有學生在答案卷上作畫，大考中心閱卷組共提報六十八件違規，有考生在非選擇題空白區畫「星之卡比」、動漫手繪，也有考生素描手繪鋼筆，還有人以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當做午飯，黑白切再加顆滷蛋」，將依規定被扣該科一級分。

在眾多違規案中有兩案仍待確認，大考中心代理主任黃璀娟表示，這兩案的考生在考試結束鈴響後仍有「提筆」、「動筆」動作，仍需向提報考區查證有無加黑畫記、簽名、增補文字或標點符號、擦拭等作答行為，若查證屬實，該科將被扣一級分。

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112分科測驗

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