分科生難敵「台大光環」想選校 網點關鍵：先問父母有多少身家

112年分科測驗落幕，考生們開始思考該如何選填志願。一名分科考生在Dcard分享「選校vs選系」的苦惱，坦言因名校光環，在校系選擇上難以下定決心，直問「要為了台大選沒興趣的科系嗎？」掀起網友熱議。

原PO分享個人預測，認為分科成績有可能上台大人類學系、戲劇學系，不過自己對這兩個科系都沒有太大興趣，心目中的第一志願則是政大斯拉夫語文學系。「只是台大這校名真的很香」，原PO為此猶豫究竟該選人類學系，還是斯拉夫語文學系；是否該為了台大，選擇不感興趣的科系。

貼文一出，網友紛紛勸原PO三思，「不要，都什麼年代了不要有名校迷思」、「校名還真的沒什麼用，被罵的時候還可以順便被拿來嘴」、「斯拉夫語系如果是你有興趣的話，當然政大」、「我個人覺得不要因為校名而選擇自己不喜歡的科系，畢竟這是你要讀四年的東西」、「過來人的經驗告訴你，不要有名校迷思，選自己喜歡的科系比較重要」。

不過也有人力挺選校，認為科系的問題可以透過轉系、雙輔系，甚至研究所再轉換跑道，大學四年應該拿來好好探索，「台大可以給你最多探索的機會」。部分網友則提醒，原PO應釐清科系是否真為自己所愛，「希望你要真的喜歡斯語，不然最後不喜歡，應該是比去台大更難離開現在選的科系」、「會問感覺是對斯拉夫語沒有非選不可的熱愛？如果不討厭人類系，只是沒興趣的話，我覺得可以試著去了解看看 」。

針對「選校vs選系」，一名網友從兩層面分析給出建議。網友指出，若要選校「先去問你父母有多少身家」，如果有錢到一輩子不愁吃穿，那當然可以直接選校，想學語言則可直接請家教或出國；相反地，若要選擇所愛，學生們必須捫心自問「為什麼對這個有興趣」，過往做了多少努力、能否以此為業，或興趣強烈到不問薪資多寡，即便是最低薪資，是否也能甘於終生沉浸於此。