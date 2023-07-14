112分科測驗／二、三類組錄取分數 估將大增
大學分科測驗落幕，今年數甲、化學變難，生物、物理變簡單，補教推估二、三類組採計五科最低錄取分數恐較去年大增三至十級分，醫牙系門檻約二六○級分，其中台大醫學系門檻二八四級分；一類組報考人數激增六千人，私校缺額應獲緩解，選填志願應評估校系缺額情況，若去年滿額可直接參採，若有缺額建議以一一○年分數高低排序。
今年總計四萬二千餘人報考分科測驗，外界預估分發入學「好康」恐不再。得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，自然組考科難易變動，今年頂大二、三類校系數甲、化學較去年減一級分，生物加一級分、物理加三級分。三類台大醫學系今年估要二八四級分，中山醫自費二六○級分，五科平均五十二級分就有望錄取；成大醫、高醫、長庚醫公費門檻估二五五級分。
報考人數增加，也將提升校系錄取分數。藍天予預估，今年二類組校系將較去年增加三至十級分不等，除了台大電機四科二二○級分、台大土木五科二二五級分外、成大環工二○○級分、中興生物展業機電工程一八○級分。就二類組而言，台大五科門檻不加權約二二○級分，清交成約二○○級分左右，中字輩一七○級分。
分科測驗不考國文、英文，且部分校系還將回頭採計學測分數，去年不少一類組校系只能「盲猜」。藍天予說，台大財金Ａ組受數甲影響，分數將下降一點五級分；台大財金系Ｂ組只參採學測英文、分科社會，卻因競爭激烈，加權後要達二六○級分才有望錄取。
部分老牌私校一類組校系去年出現缺額，錄取門檻巨幅下降，外界預期今年應會回升。藍天予以東海財金系、輔大金融國企系為例，二校系前年落差僅十分，去年落差卻達廿四點八六級分，主因是前者有缺額，後者滿招，建議考生今年要拿出前年校系來參考，才不會被誤導。
分科測驗將於七月廿八日放榜，考生分發入學可填一百個志願。藍天予建議，考生可先將校系一一○年單科分數拿來排序，再去除不想讀的校系，放榜後看評估自身落點選填志願，才不會有落榜風險。
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