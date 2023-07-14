112分科公民／歷屆最難 素養導向爭議題多
分科測驗昨落幕，不過公民科卻讓不少考生叫苦連天，直說好難，打房、Me Too等時事均入題。公民科補教老師張雪雲表示，今年公民科是歷屆最難一次，題目非常生活化、素養導向，多道考題選項存在爭議且難度過高，知識性考題則太少閱讀，判斷考題比重則過高，恐讓學生失去信心，預估五標均會較去年降一至二級分。
張雪雲分析今年公民爭議試題，如第廿四題擺盪在選項Ｂ、Ｃ間；第卅題抗議行動能否構成公民不服從，一是要違法，二是願意承擔相關責任，此題卻看不出重點擺在哪裡。
台北市公民與社會科教師群也認為，今年試題屬「中間偏難」，在於素養命題多、非選題增，評估考生需要花更多時間判讀才能下筆。
內湖高中教師李美萱表示，今年混合題與非選題偏難，且占分達三分之一以上，其中非選題廿二分，不僅題數較去年多，難度也提高。尤其是非選卅五和卅九題偏難，卅五題需先了解審議民主要件；卅九題則是比較不同地區購買力，牽涉總體經濟學，考驗學生對GDP、PPP指數及匯率等概念的理解與應用。
李美萱表示，今年考題敘述情境化程度亦較往年高，題文敘述變複雜，非選題要求學生回答的細項、欄位也增多，得分困難度大增。
不少考生也感嘆公民科難度高。華江高中黃姓考生表示，到鐘聲響鈴那一秒才寫完，沒時間檢查；安康高中李姓考生則認為，公民科是當日三科考試中最難者，閱讀也較費時。高雄女中蔡姓考生也說，時事題分量和去年差不多，但都無法直觀回答，需要仔細思考後才能下筆。
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