112分科歷史／非選題挑戰大 地理回歸傳統

大學分科測驗第二天，昨首節考歷史科，歷史科補教老師馮敬之表示，今年考題中間偏難，預估今年頂標、前標與去年持平，但均標、後標將較去年略減一級分；地理科補教老師李威立則認為，今年地理科考題偏易，高分群有望大躍進，預估今年頂標、前標、均標增加一級分。

馮敬之表示，今年歷史科多數非選題未限制字數，讓考生自由發揮，對頂尖學生影響不大，但中等程度者恐遇到困難。

建國中學教師莊德仁指出，歷史科探究與實作共九題，並以非選論述方式融入測驗中，考生須先具備完整的時空、時序脈絡，「確實有難度。」且今年非選題自由度高，考驗歷史書寫、表達能力，充滿挑戰性。

莊德仁建議，考生需擺脫歷史只是「記憶事實」的窠臼，改將其視為歷史知識，了解時空背景，以邏輯推理應答試題。

此外，今年歷史科疑似「超綱」。馮敬之說，新課綱將春秋、戰國刪除，今年第卅八至四十題卻以《禮記》考春秋。要當閱讀理解題沒問題，但學生可能會反映沒學過，恐衍生爭議。

馮敬之指出，第廿四題「哈布斯堡王朝」也存在舊課綱影子。

麗山高中教師廖偉國則說，今年地理科傳統試題多，如方位判釋共六題，更有數十年未見的航海最短路徑考題，即便龐雜的圖表題今年僅占三成，但相較去年試題仍偏難。

此外，地理命題也有小瑕疵，李威立以第十題為例，該題討論某國出生率、死亡率變化，題目選項卻定義不清，部分選項意義互斥，以刪去法即可選出正解；此外，第廿九題電動車考題也有瑕疵，產業發展初期不一定能有效減碳。

建中黃姓考生則表示，歷史的非選題形同送分，題目中就能找到答案；台中呂姓考生表示，今年地理科以「狒狒」考地圖概念，但以基本概念為主，寫起來得心應手。