112分科地理／潮間帶、狒狒入題 考生多認為「不會太難」

大學分科測驗今天第二天，地理科部分，考生表示包含潮間帶、全球暖化、狒狒事件都有入題，表格題雖少但畫圖題比較多，不過整份考卷並不難，有熟讀基本概念，應改沒有太大問題。

萬芳高中翁姓考生表示，考題不會很難，大概40、50分鐘寫得完，但提早交卷的人比較少，大家都還是寫到最後一刻。

淡江高中紀姓考生表示，手寫題比選擇題簡單，有點像是從問題中找答案，時事包含狒狒有入題，考地圖的概念問題，基本上多看考古題，基本概念多看，不會有太大問題。

成功高中沈姓考生表示，今天表格題目較少，但畫圖題多，其中有題目有講到潮間帶還有全球暖化問題，但整題來說他認為很簡單。