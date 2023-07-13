112分科地理／潮間帶、狒狒入題 考生多認為「不會太難」
大學分科測驗今天第二天，地理科部分，考生表示包含潮間帶、全球暖化、狒狒事件都有入題，表格題雖少但畫圖題比較多，不過整份考卷並不難，有熟讀基本概念，應改沒有太大問題。
萬芳高中翁姓考生表示，考題不會很難，大概40、50分鐘寫得完，但提早交卷的人比較少，大家都還是寫到最後一刻。
淡江高中紀姓考生表示，手寫題比選擇題簡單，有點像是從問題中找答案，時事包含狒狒有入題，考地圖的概念問題，基本上多看考古題，基本概念多看，不會有太大問題。
成功高中沈姓考生表示，今天表格題目較少，但畫圖題多，其中有題目有講到潮間帶還有全球暖化問題，但整題來說他認為很簡單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言