112分科物理／物理難度校正回歸 化學圖表題大宗

大學分科測驗昨首日上午考物理、化學，考生認為，相較去年物理是「史上最難」，今年則是手寫題挑戰度大；化學科以圖表為大宗，且有大量實驗題。補教老師預估，物理難度「校正回歸」，估五標較去年提升一至二級分，化學送分題較少，估頂標、前標將較去年略降一至二級分，若要達到頂標水準，關鍵在於計算能力、閱讀能力。

師大附中物理科教師陸怡中表示，今年物理科較去年容易，五標考生分布明顯；物理科補教老師邱博文則說，去年跟今年都沒有考實作題，若考試是引導教學的關鍵，「這個現象不好」；建國中學教師賴奕帆也說，整份試卷探究與實作試題仍偏少，甚為可惜。

今年化學科題型則以「圖表題」為大宗。北一女中教師江慧玉表示，圖表題增加，是讓學生將所學概念運用於圖表判讀，是有鑑別度的題目。

化學科補教老師黃鑫分析，今年實驗題非常多，簡單送分題較少，由於困難題都落在後半段的混合題，考生選擇題的解題速度快慢，將影響分數高低；師大附中化學科教師江青釗也說，今年考出新課綱的阿斯匹靈實驗，鼓勵高中老師操作課內實驗。這份試卷考驗考生計算能力，若計算能力差，答題風險就高。

台南二中考場許姓、翁姓考生說，去年分科物理考古題確實偏難，但還好今年題目難易適中，最後一大題考非選擇題電流磁效應，應是此科決勝關鍵。