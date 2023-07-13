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112分科生物／生物被疑超綱偏本 昂貴發酵管入題
生物科為自然組考生最後一個考科，淨零碳排、新冠肺炎疫情、猴痘均入題，生物補教老師游夏表示，今年考題具鑑別度且四平八穩，較去年容易，但要考好，必須要體力好、腦筋好、實力堅強，估今年頂標、前標將略增一級分。
不過生物科試題今年出現「超綱」、「偏本」疑慮。游夏以第四題「共生性菌根」為例，只有部分出版社有將其補充再延伸閱讀，多數學生不一定會，難度與大學醫學系程度相當；台中一中生物科教師郭人仲表示，第卅三題考酵母菌發酵實驗，但發酵管很貴，不是每個學校都能買得起，若該校沒有這項設備，學生恐怕難以回答。
建國中學教師劉玉山分析，今年主要考各章節生物學重要概念，且題幹長度適中，敘述較往年指考簡單明瞭，試題整體較往年平易近人。
但劉玉山也說，今年圖表題比率雖下降，但試卷主要仍側重學生判圖能力，其次為閱讀與擷取資訊。也有少數為跨章節、跨冊題目，如十一題醣蛋白，跨選修神經內分泌與免疫及必修生物病毒構造；廿九題則跨必修顯微鏡探討與選修動物體組。
不少考生亦認為今年生物科試題相對簡單，提前交卷者不少。桃園復旦高中江姓考生表示，課本讀熟就會寫。
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