112分科測驗／數甲計算量歷年最大

分科測驗昨登場，二、三類組熱門科系分發入學多參採數學甲。數學科補教老師解創智表示，今年數甲計算量是歷年最大，考題相對深入，預測五標較去年下降一級分，若學生遵守先寫單選、填充題，把較難的多選題放在最後寫，再外加一點運氣，也許就會考得不錯。

數學科補教老師陳建州分析，今年數甲只有單選第一題是基本題，計算量變多、觀念題亦變難，如第六題免計算卻難在空間想像；排列組合、機率考題計算量大，須找聰明角度切入。

不過，數學甲是高三範圍，學測數學Ａ、Ｂ則考高一至高二的數學範圍。陳建州提到，一般來說，數甲占比超過五成較合理，避免學測考過的，分科測驗又再考一次，今年卻四成是高三數甲範圍，往年考題大宗微積分，這次也僅有原始分數的十五至廿分，較去年少一半。

台北市陽明高中教師蘇順聖表示，今年題目絕大多數第一眼看到即知如何破題，「不會像前年不知要如何下筆。」且今年數甲試題高三選修範圍逾半，符合數甲以高三範圍為主的基調。

至於答題策略上，中正高中教師林榮福指出，今年數甲選填題，學測已出現類似觀念，考生若從選填題、多選題、混合題下筆，心理負擔會較輕；而多選題則都是高三加深加廣內容，不易從此處破題。

林榮福說，計算量和時間是本次數甲試題的壓力來源，部分試題只要透過簡易做圖就能迎刃而解，「但關鍵在於有沒有想到」。

大考中心闈場內教師則指出，第二題組則首出現具有xy項方程式，為新課綱分科測驗新增二次曲線單元，學生須具備斜橢圓概念才能解題，也是今年較特別的試題。

不少考生走出考場愁眉苦臉，復旦高中蕭姓考生直言，手寫題之一考斜橢圓，練習考古題時很少出現，看到「第一時間有點呆住」，台南一中考場也有不少學生表明「沒寫完」。考生說，今年非選題未較去年難，但花太多時間在計算題。