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大學分科測驗 明天看考場

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／連線報導
112學年度分科測驗將下週7月12日至13日舉行，大考中心統計今年約4.2萬人報考，人數較去年增。記者杜建重／攝影
112學年度分科測驗將下週7月12日至13日舉行，大考中心統計今年約4.2萬人報考，人數較去年增。記者杜建重／攝影

112學年度大學分科測驗7月12、13日登場，新北5724人報名，設有4所考場學校、144個試場；基隆有485名考生，考場設在海大附中。因防疫措施降級，今年開放親友陪考，考生明天下午2至時可查看試場。

新北巿考場學校分別在板橋高中、新莊高中、新北高中及錦和高中4校，第一天考試科目為物理、化學、數學甲及生物，第二天考試科目為歷史、地理及公民與社會。

考生若要查看試場，11日下午2至4時可到考場學校查看，試場分配表、考試地點10日公布於大考中心網站「112分科測驗／試務專區」。

新北市立新北高中校長柯雅菱說，今年分科測驗新北整體報考學生數較去年多出2千餘人，她分析主要原因是，分科測驗填選志願達100個科系，相較個人申請只能填6項有較多機會。此次分科測驗未考數乙、國文及英文，柯雅菱呼籲，教育部舉辦分科測驗，考數乙、國文、英文也應恢復，讓學生多一點選擇。

112分科測驗

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