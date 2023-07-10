大學分科測驗 明天看考場

112學年度大學分科測驗7月12、13日登場，新北5724人報名，設有4所考場學校、144個試場；基隆有485名考生，考場設在海大附中。因防疫措施降級，今年開放親友陪考，考生明天下午2至時可查看試場。

新北巿考場學校分別在板橋高中、新莊高中、新北高中及錦和高中4校，第一天考試科目為物理、化學、數學甲及生物，第二天考試科目為歷史、地理及公民與社會。

考生若要查看試場，11日下午2至4時可到考場學校查看，試場分配表、考試地點10日公布於大考中心網站「112分科測驗／試務專區」。

新北市立新北高中校長柯雅菱說，今年分科測驗新北整體報考學生數較去年多出2千餘人，她分析主要原因是，分科測驗填選志願達100個科系，相較個人申請只能填6項有較多機會。此次分科測驗未考數乙、國文及英文，柯雅菱呼籲，教育部舉辦分科測驗，考數乙、國文、英文也應恢復，讓學生多一點選擇。