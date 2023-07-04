「低分高就」紅利沒了？分科測驗4.2萬人報考 大增4成5

一一二年分科測驗將於七月十二、十三日登場，大考中心昨公布共有四萬二二五二人報考，較去年一口氣大增百分之四十五，人數也比一一○年末代指考還要多。而在七個選考科目中，又以數學甲二點六萬餘人報考最多，另有二千六百人選考七科「科科不放過」。升學輔導專家說，今年各入學管道回流至分發入學名額估約四萬個，恐難像去年享受缺額紅利，競爭將變激烈。

今年分科測驗整體報名人數與一○九、一一○年指考報名人數相當，推估一一一年分科測驗報名人數為近年最低，應是當年受新制影響報考意向。

今年個人申請缺額逾一萬六千個創近五年新高，台大、清大、陽明交大、成大等頂大缺額全破百，名額將回流到考試分發，加上去年首屆分科測驗出現「低分高就」紅利，以致北中南不少明星高中報考分科測驗的人數皆達五成，較去年明顯增加，甚至有近乎滿級分的學霸放棄個申錄取，備考分科測驗。

升學輔導專家藍天予分析，粗估今年各入學管道回流至分發入學名額約四萬個，但台大、清大、成大等頂尖大學，申請入學名額使用率較去年高，也代表回流回分發入學的名額將減少，競爭將較往年激烈；至於中後段考生，恐也難像去年享受缺額紅利，熱門科系依舊難考，另也預估選校不選系情況將更明顯，也就是說，冷門科系也可能有點人氣。