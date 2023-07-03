112分科測驗衝刺／公民留意通膨、#MeToo法律議題

分科測驗公民與社會科如何衝刺？高中老師提醒，考前衝刺的關鍵時期，考生可留意近半年國內外的重大新聞時事，近來性平議題「#MeToo運動」、通膨等議題可能入題；由於非選擇題是分數高低的關鍵，考生須練習在十至十五字內描述各項原則及重點。

台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤，建議考生在考前衝刺的關鍵時期，可留意近半年國內外重大新聞時事，概略了解新聞時事，再結合公民專業知識，進行聯想與複習。

李佳浤認為，近來性平議題「#MeToo運動」不斷發酵，對於課本中相關的性別議題、法律議題以及相關的法律救濟，如民事侵權行為等，考生必須掌握。補教老師羅文則認為，遇到性騷擾和校園霸凌，如何向政府和法院報案與相關申訴的流程，考生也須弄清楚。

明年即將進行總統大選、立委選舉等，李佳浤認為相關選舉制度亦可能是考試重點。針對俄烏戰爭無論戰前與戰後，對全球糧食價格、數量的貿易變化，及各國政府為挽救受疫情衝擊的經濟，大量採取寬鬆貨幣政策，通貨膨脹及通貨緊縮等特性與影響，都可能是考題。

至於公民與社會試題新增「非選擇題」，如問答、繪圖、摘要與說明等手寫部分，往往成為分數高低的關鍵。在「非選擇題」複習技巧上，建議考生務必將公民與社會課程中所教授的重要原理、原則，練習到能以十至十五字簡單扼要的描述各項原則及重點。（系列完）