112分科測驗衝刺／地理重要圖表 熟到可以畫出來

分科測驗地理科如何備考？地理科老師提醒，最後衝刺時，課本重要的圖表要練習到可以「畫出來」的程度，如微笑曲線、人口轉型、統計圖表等；地理工具如衛星影像、等高線、地理資訊系統，每年都有命題，其中衛星影像難度高，建議多作影像和google map的對照來練習，如高鐵站附近、農地、重畫區、河口等。

補教老師李威立指出，地理科的重要命題考點包括氣候、地形、人口轉型、推拉理論、殖民地式經濟、高科技知識產業等。加強選修地理的GIS、能源、災害等議題，會跨冊、跨章節到高一、高二的必修地理。

板橋高中地理科教師張淑惠表示，地理基本概念要掌握清楚，如聚集經濟、國際分工、空間分工鏈、都市機能、都市更新等。地理基本概念除了新加的「世界體系、全球化」學習內容外，多數仍可參考九九必修地理課綱的主要概念。

張淑惠說，地理視野的區域以議題或問題作情境，多為時事、議題命題，如短鏈革命、俄烏戰爭、中美貿易戰、台灣晶片廠到美國亞利桑納州生產、土耳其大地震等。提醒考生要留意區域的特色或重要的地理界線，如山脈、河流、經緯線、海域等，特別是緯度帶，這可進一步判斷行星風系，再判斷氣候。

張淑惠表示，地形或文化景觀的照片，多看課本，看到即想出這是什麼？這在哪裡？如何形成？等自問自答。（系列六）