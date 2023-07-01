112分科測驗衝刺／歷史熟讀課文 釐清事件脈絡

分科測驗歷史科如何衝刺？高中老師提醒，時事部分，英王查理三世登基，可關注英國議會政治發展、光榮革命、君主立憲等內容；Me too浪潮，可關注選修歷史上冊提及的性別平等運動的發展等內容，且讀世界史一定要搭配地圖，才能融會貫通。

國立員林高中歷史教師王偲宇說，必修三冊與選修兩冊可利用考前倒數幾天快速掃讀，把遺忘內容與名詞註記繕寫。台灣史可注意各時期的土地制度、進出口貿易狀況及人群移動情形；東亞史可多留意各朝代或時期關於人群移動的情形、特色及其影響；世界史提及的主要宗教如基督教、伊斯蘭教的發展要複習。

「課本是最基本關鍵。」新北市立板橋高中歷史科教師周玉翎說，素養導向的試題著重全文閱讀並理解文意，課本是最基礎且重要的文本，考生在準備時應先閱讀課文，把時間軸畫出來，將事件放進它該有的時間脈絡，前後關係弄清楚。課本上的圖片也有助理解與記憶。（系列五）