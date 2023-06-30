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112分科測驗衝刺／生物注意跨科觀念 複習相關實驗

聯合報／ 本報記者許維寧

大學分科測驗將於七月中旬登場。補教老師游夏指出，新課綱下，素養考題特性體現於跨考科命題，生物結合化學的試題可能增加，建議學生最後衝刺階段複習相關實驗，且各領域間的互動與啟發所在多有，建議學生不要自我設限。

游夏指出，衝刺生物科時可多留意與生物相關的化學原理，留意如溶劑分子的極性與相關物質的溶解度高低對實驗結果的影響、人體氣體運輸化學原理及化學物質對基因突變的作用原理等。

游夏說，近年遺傳學考題的占分較高，題型著重基因表現調節、基因訊息的編輯剪接、重組ＤＮＡ、遺傳變異可能影響和發生形式的判別等，尤其常見於圖表統計和資料判讀。

除了遺傳學，游夏也建議，細胞學的細胞衰老、凋亡、染色體端粒；演化與生態中生命起源的ＲＮＡ世界理論、演化的中性理論、中性突變與中性選擇，疫苗學中的免疫種類與作用，巨噬細胞與發炎反應和干擾素的分泌等，都是考前加強要點。

生物科實驗題不少學生容易失分，游夏說，考生可重新檢視課程中實驗知識、原理，同時找出近五年實驗考題加以練習。

景美女中生物科教師游雲霞則說，生物科考驗學生推理論證和建立模型，常見於題組題，由題幹給予數個實驗步驟以及表格數據，甚至要求學生做圖說明，考驗數據處理、分析的高層次能力。一般而言，將科學數據需做圖說明時，約定俗成會以操縱變因、實驗中唯一可改變的因素為橫坐標，縱坐標則為應變變因，考生考前可以嘗試練習。（系列四）

112分科測驗

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