112分科測驗衝刺／數甲留心二次曲線 微積分要熟

大學分科測驗將於七月中旬登場，對於分科測驗數學甲考科，教師表示，高中數學一至四冊側重知識型概念，高三的選修數學上、下冊除了是重要命題範圍外，更考驗統整解題能力，尤其微積分基本定理、在函數間的區域面積及函數的極值判斷，都是每年計算題愛考題型。

北一女中數學科教師吳銘祥指出，考生最後階段除了從歷屆考題找手感，一至四冊側重知識型概念，包括第一冊的指、對數函數基本運算和函數圖形；第三冊除三角函數圖型判斷外，也著重三角函數值的大小比較以及平面向量的內積定義。

吳銘祥表示，第四冊線性變換矩陣中的推移、伸縮、旋轉、平移矩陣判斷及應用，可與第五冊第二章複數的極式呼應，其中二階方陣對應的平面變換近年來是熱門考題。

吳銘祥指出，高三選修數學上、下冊考驗統整解題能力。其中下冊微積分運算及應用，微積分基本定理及在函數間的區域面積及函數的極值判斷，是每年計算題愛考題型。

吳銘祥也建議考生一併了解利用微分求極值的諸多法門，如線性規畫、柯西不等式。

補教老師林名揚則說，今年數甲分科測驗重點單元為二次曲線，橢圓和雙曲線務必留意，尤其是兩者和微積分間的關係；再者，學生也要多留心平面向量，是每年的必考題。

最後衝刺，林名揚建議依照單選題、計算題、多選題、填充題順序書寫，計算題第一題往往難易適中，只要步驟清晰、基本公式熟悉，分數全拿應非難事，建議先以此下手穩定心情，多能漸入佳境。（系列三）