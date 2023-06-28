建中生已上醫學系，補習班退費只給100元！他怒把課上完原因網笑「不愧是理工男邏輯」

【文：武美齡】

大學申請入學放榜後，若發現已錄取喜愛的學校，那麼補習班剩下的課你還會想上嗎？一位建中高三生已錄取醫學系，因此到補習班替剩下的4堂課申請退費，卻得到只能退100元的答覆，他一氣之下決定乾脆把課上完，原因讓網友笑回「不愧是理工男邏輯」！

目前國內升大學的主要升學管道包括特殊選才、繁星推薦、申請入學和分發入學，其中申請入學的招生名額比例約占5成，以學測成績加上甄試進行選才，近日各大學陸續公告申請入學放榜名單，已有部分考生獲得錄取的好消息。

家有就讀建中兒的作家王蘭芬於臉書分享，兒子是「分科戰士」還要拼大學入學分科測驗，但同學已錄取某大學的醫師工程師組，卻還是出現在補習班，讓她大感不解，「都考上了為何還回補習班上課？」

一問之下，兒子才娓娓解釋：「他本來要退費的，還剩四堂課不用上了，但回來一問，四堂課補習班只退他100塊，他爆氣說這樣等於一堂課只退一杯飲料的錢。」因此這位同學一怒之下決定回去上課。

選擇回去上課真的比較划算嗎？原來同學心裡的盤算是，「每一堂課光寫那幾張考卷的成本就超過25塊了！」讓王蘭芬聽了笑回：「......你們這些人的邏輯奇妙到我完全追不上」。

網友也紛紛表示，「這同學太妙了」、「小理工男的思維」、「這邏輯果然是理工科系，完全不是讀商管的腦袋」、「可有想過他自己的時間成本何止100元啊…趕快去接家教賺零用錢比較實在吧」。

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