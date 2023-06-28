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112分科測驗衝刺／化學留意圖表、餵藥案

聯合報／ 本報記者趙宥寧

分科測驗將登場，補教和高中化學老師說，化學科要把握基本題、熟讀各章，另要準備跨章節與跨領域題型，並養成圖表與探究表格的敏感度；近年科學新知、綠色能源與環境、醫藥等新聞時事都會融入考題，瘦肉精以及最近餵藥案的巴比妥與苯二氮平藥物事件可留意，重要的課綱實驗也要熟悉。

補教老師黃鑫說，分科測驗圖表題、實驗操作、跨科及跨領域題型大增，考題頁數更增為十一頁，考生閱讀理解速度和推理分析能力，將是得高分關鍵。另新課綱大量減少記憶性試題，更兼具素養導向試題，並加入大量探究實驗題組，也與日常科學情境連結。

黃鑫預估，今年命題仍會有重要基礎觀念題，例如氣體和溶液性質計算、分子晶體的性質、反應速率與平衡觀念、酸鹼滴定、氧化還原、有機化學等常考單元。務必把每章節核心的化學原理、定律、學說、重要公式和規律性融會貫通。

黃鑫強調，須仔細審視每個座標軸、物理量、變因所傳達的意義，理解後發現問題並判讀數據給予的趨勢與意義，最終與所學理論連結而解決試題內容。近年諾貝爾化學獎、科學議題常態性入題，科學新知、綠色能源與環境、醫藥等時事要留意。

師大附中化學科教師張荊壢說，基礎化學知識仍是根本，建議考生快速複習選修化學章節重點，著重與日常生活連結與運用。熟讀課綱實驗，除了解實驗目的、原理、步驟及數據處理，要思考合理安排實驗流程，以及實驗室安全須知、實驗器材使用時機、藥品處理等。（系列二）

112分科測驗

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