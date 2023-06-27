112分科測驗／物理聚焦4領域 熟練計算應用

大學分科測驗七月十二、十三日登場，今起連七天推出「分科測驗衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

新課綱第二年，物理科教師認為，力學、波動、電磁學、近代物理四大領域為必考重點，新課綱獨有的不確定度、偏振、電場變化產生磁場等主題出題機率也不低。另建議考生，除熟練學科知識與公式計算，更應理解知識使用的條件與情境，並加強熟悉課綱實驗原理和步驟。

物理科補教老師邱博文將物理分成四大考點，力學常考力學分析與能量分析，脫離能、束縛能、一維彈性碰撞、方均根速率的公式要背；波動則包含繩波、水波、聲波、光波等，難題可能會出公式推導，基礎物理提到的都卜勒效應也可能出現。

第三部分電磁學，電場與電位是基本重點。磁力、帶電質點在磁場中的運動、Ｕ字型迴路、變壓器、電磁波也是考點；第四部分近代物理包含黑體輻射、光子觀念與計算、光電效應、波耳氫原子模型、物質波也是愛考題。

高雄中學物理科教師盧政良表示，去年偏難題逾五成，亦有不少素養題須具備閱讀理解能力，但複雜計算題不多，實驗題考驗學生實驗設計與圖表分析判斷力。