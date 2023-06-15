綠委：尊重大學自治 藍委：台大標準降了

國安局前局長陳明通涉學術倫理爭議，台大決議不予解聘，引發檢舉人、國民黨立委王鴻薇不滿，認為政治介入學術。民進黨立委蔡易餘表示，既然台大做出不予解聘的決定，尊重大學自治，王鴻薇不需要因為選舉將近，而借題發揮，政治操作。

國民黨立委賴士葆表示，尊重台大學倫會獨立性，畢竟校長換人了，給外界感覺似乎是標準降低了。陳明通將國發所在職專班「學店化」，這樣嚴重事情居然不足將陳明通解聘而輕輕放過？這令社會無法接受，包庇太嚴重。

民眾黨立委張其祿認為，只是形式上譴責，但實質上影響不大。民眾黨立委陳琬惠表示，陳明通涉及多起學倫爭議卻輕鬆下莊，對於台大的學術品質跟信用都會是一種傷害。

時代力量立委邱顯智則說，這是經台大三級教評會做出的決定，看起來較像是學術判斷，解聘是最嚴厲處分，陳明通如果在法律效果未達解聘程度，可能就要看他具體違失的情況去做判斷。

邱顯智認為，這件事情更嚴重問題在於，學位的授予本身也是一種行政處分，需要依靠指導教授嚴格地把關，看起來陳明通未善盡把關責任，對學術工作者或者學校來講，確實都是一種傷害。

蔡易餘表示，陳明通指導學生論文寫作方向沒問題，至於學生創作論文間的瑕疵，學生要負責任，不該這些都變成是指導教授。他認為，台大在處理學倫爭議並沒有偏頗，既然已經做不予解聘陳明通的決定，尊重大學自治。