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陳培哲：問責學生 縱放指導教授

聯合報／ 記者陳宛茜趙宥寧／台北報導
中研院院士、台大醫學院教授陳培哲。圖／聯合報系資料照片
中研院院士、台大醫學院教授陳培哲。圖／聯合報系資料照片

陳明通學倫案審理結果出爐，儘管台大認定陳明通有指導不周等違失行為，但因情節未達解聘程度，陳明通可望安穩退休，引發爭議。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲直言，此結論等於「問責學生，縱放指導教授」，這樣的不公平，讓他身為台大的老師之一感到汗顏。他期望台大「挺好自己的脊梁風骨」。

陳培哲表示，兩位碩士班學生的論文被撤銷，指導教授的責任還是最大，因為學生是來接受教育，尤其研究生是老師跟學生的個別教育，論文的錯誤「指導教授責無旁貸」。

陳培哲表示，碩士論文也屬於正式發表的科學論文，這事件相等於作者的兩篇論文都被期刊撤銷，台大過去對於造假抄襲被撤銷論文的責任作者如何處置，這次是不是也應該如此？

他認為，大學教評會如何處置出事論文的指導教授，顯示這所大學對學術和學生教育看重的程度。

文化大學大傳系主任王翔郁表示，陳明通是退休，並非解聘，需依教師法規定，只有內亂、外患罪，或是性騷擾、性霸凌等，才能予以解聘。教師法確實一定程度保障教師的權益，或不曾想到會發生陳明通影響那麼大的案子，因此台大難以以教師法懲置陳明通，學術界也早有預期。

不過王翔郁強調，儘管有教師法保障，但學術倫理是教師做研究的基礎，陳明通曾居高位，發生那麼不名譽的案子，應向社會道歉，並主動放棄退休金，或將退休金捐出，否則只會遺臭萬年，而當時重用陳明通的蔡英文總統，也該給社會一個交代。

另一名不具名大學教授表示，台大學倫案連環爆，也代表學校對學生的品管非常糟糕，相關主管、教授都該主動謝罪示人，「人不該沒有羞恥心」，否則台大也可以關門了。

中研院士曾志朗則說，台大校評會經過詳細討論，做成決議，「我們只能尊重」。

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